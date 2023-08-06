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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يعيش أيامًا صعبة.. شوبير: رمضان صبحي يرحل عن بيراميدز في هذه الحالة

رمضان صبحي
رمضان صبحي

كشف الإعلامي أحمد شوبير ، مصير ثنائي فريق بيراميدز عبد الله السعيد ورمضان صبحي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "هناك تمسك من جانب إدارة فريق بيراميدز بخطوة الإبقاء على خدمات عبد الله السعيد في الفترة المقبلة حيث ينال إشادة الإدارة بشكل مستمر".

وأضاف: "رمضان صبحي لديه حالة من الندم الشديد بسبب الرحيل من الأهلي، وخسارة فرصة حصد هذا الكم الكبير من الألقاب والبطولات بالقميص الأحمر".

وتابع: "حال وصول عرض خارجي قوي لضم رمضان صبحي ستكون هناك موافقة من جانب النادي على خطوة بيعه، أما على المستوى المحلي فالأهلي حتى الآن أغلق الباب أمام رمضان صبحي، في حين لا يملك الزمالك القوة المالية لضمه".
 

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