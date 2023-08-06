مفاجأة.. بيراميدز يقترب من ضم لاعب شاب بالأهلي

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، صفقات نادي بيراميدز في الانتقالات الصيفية للموسم المقبل.

وقال عبر تصريحات إذاعية: “لاعب شاب بالأهلي مفاجأة يسعى بيراميدز لضمه، بعدما لمع في آخر فترة وليس محمد نصير”.

وكان الأهلي نجح في تحقيق الفوز أمام المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتأهل المارد الأحمر بقيادة المدرب السويسري، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ليواجه فريق إنبي ضمن منافسات دور النصف النهائي من البطولة.

وحرص المدرب السويسري على منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة.