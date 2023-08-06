استقطاب لاعبي الأقاليم.. الاتحاد السكندري يضع روشتة استثمارية جديدة والعشري يحدد التفاصيل

أكد طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن النادي يعمل على مشروع استثماري وفني جديد يركز فيه على الاعتماد على لاعبين بعقود طويلة الأمد وصغيرة في السن بالإضافة إلي تدعيم قطاع الناشئين لمجابهة الأندية الاستثمارية.

وأضاف طارق العشري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم ان الاتحاد السكندري يعمل على استقطاب لاعبين من الأقاليم وكافة ربوع الوطن لاستكشاف أفضل المواهب



وطالب طارق العشري كافة الجماهير بتقديم الدعم اللازم للنادي ومساندة الفريق في كل البطولات.

ووجه طارق العشري الشكر لرئيس الاتحاد السكندري محمد مصيلحي لتحمله الضغط في الفترة الآخيرة من أجل إسعاد الجماهير.