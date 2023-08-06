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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تعرضها للتحرش .. 10 إطلالات مثيرة لـ رضوى الشربينى

صدى البلد

تصدَّرت رضوي الشربيني تريند السوشيال ميديا، بسبب تصريحاتها الأخيرة بانها تتعرض للتحرك اللفظى.

وشاركت رضوى الشربيني جمهورها بمقطع فديو نشرته عبر انستجرام من مقابلة لها وهي ترد على سؤال وجه لها جاء فيه "هل تعرضتي للتحرش؟ لتجيب: "نعم أتعرض للتحرش اللفظي يوميا بخلاف التحرش الآخر".

وتتميز الإعلامية  رضوى الشربيني ، بإطلالاتها الانيقة الأولى تكشف عن أنوثتها و جسمها الممشوق فهى تعتمد على ألوان الموضة الهادئة من الملابس الكاجوال والسواريه.

ومن الناحية الجمالية تعتمد  الإعلامية  رضوى الشربيني ، على المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.

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الاعلاميه رضوي الشربيني إطلالات مثيرة زوجة حسن شاكوش رضوي الشربي تعرضها للتحرش

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