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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أصغر 5 سيارات هاتشباك "زيرو" في مصر .. مناسبة للجامعة والبنات

 اصغر 5 سيارات هاتشباك
 اصغر 5 سيارات هاتشباك "زيرو" في مصر

يضم السوق المصري عددا كبيرا من السيارات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية القدرات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى التصميمات الخارجية، من بينها فئة الهاتشباك صغيرة، والتي تتناسب بشكل كبير من فئة الشباب، نسبة إلى سهولة الاصطفاف وابعادها الهيكلية الخارجية المتقاربة.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اصغر 5 سيارات هاتشباك "زيرو" في مصر

 اصغر 5 سيارات هاتشباك "زيرو" في مصر

1 – سوزوكي اسبريسو 

 

تعتبر النسخة سوزوكي اسبريسو 2022 هي ارخص سيارة في السوق المصري، حيث تقدم بسعر رسمي يبلغ       364,900 جنيه، بينما تستخدم محرك 1000 سي سي، و 67 حصانا، و 90 نيوتن/متر، مع عدد 2 AIRBAGS، ونظام صوتي، ومكيف هواء، وسنتر لوك، بالاضافة إلى ناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات بتقنية الدفع الأمامي.

 اصغر 5 سيارات هاتشباك "زيرو" في مصر

2 - سيتروين C3

 

تقدم السيارة سيتروين C3 بسعر رسمي يبدأ من 795 الف جنيه و895 الف جنيه للفئة الثانية، وتضم محرك سعة 1200 سي سي، بقوة اجمالية تقدر بـ 110 حصان، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 6 نقلات، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

 اصغر 5 سيارات هاتشباك "زيرو" في مصر

3 – ميتسوبيشي ميراج 

 

يبلغ سعر السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 نحو 535 الف جنيه، وتستخدم السيارة محرك 1200 سي سي، 3 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 76 حصان، و 100 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT اوتوماتيك جر أمامي.

 اصغر 5 سيارات هاتشباك "زيرو" في مصر

4 – فيات 500 

 

تتراوح اسعار السيارة فيات 500 بين 900,000 جنيه و 950,000 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من محرك 1400 سي سي، بقوة اجمالية 100 حصان، وناقل سرعات اوتوماتيك من 6 نقلات، بالاضافة إلى 131 نيوتن/متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة، مع امكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11 ثانية.

 اصغر 5 سيارات هاتشباك "زيرو" في مصر

5 - سوزوكى بالينو 

 

يقدر سعر السيارة سوزوكى بالينو 2023 نحو 799.900 جنيه، وتأتي بقدرات فنية تتمثل في محرك 1400 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 95 حصان، و 130 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات من 4 نقلات أوتوماتيكية، وزمن للتسارع يبلغ 11.6 ثانية يكفي للانطلاق من 0 لـ 100 كم/س.

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