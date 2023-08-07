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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023: اتصالات غير متوقعة

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

برج الثور .. حظك اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023 : فرص مالية

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توقعات برج الثور وحظك اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

استعد لأسبوع مليء بالطاقة والوعود،  ابق على أسس واسمح بتصميمك الذي لا يتزعزع لإرشادك نحو النجاح، قد تواجه عقبات ، لكنك تنظر إليها كنقطة انطلاق في رحلتك إلى العظمة.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت عازبًا فتوقع لقاءات مثيرة واتصالات غير متوقعة، ابق متفتحًا، خذ الوقت الكافي لتعميق الروابط العاطفية ومشاركة أحلامك مع شريك حياتك.

توقعات برج الثور صحيا

صحتك الجسدية والعقلية هي محور التركيز هذا الأسبوع، احتضن الأنشطة التي تجلب لك السعادة وتساعدك على التخلص من التوتر، اتبع نهجًا متوازنًا تجاه صحتك  مع الانتباه إلى كل من التمارين البدنية وتقنيات الاسترخاء، غذي جسمك بوجبات صحية وخصص وقتًا للرعاية الذاتية.

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

لا تخف من أخذ زمام المبادرة وعرض مواهبك، قد يكون هناك ترقية أو زيادة في الأفق، يمكن أن تؤدي رعاية العلاقات المهنية والسعي إلى التعاون إلى اختراقات كبيرة، ثق بغرائزك وقم بخطوات جريئة في حياتك المهنية.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

إنه الوقت المثالي للاستثمار في مشاريع طويلة الأجل أو البدء في الادخار للأهداف المستقبلية، كن حذرًا من الإنفاق المندفع، راقب عن كثب ميزانيتك ونفقاتك. 

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