فوز غير شرعي.. الأمريكيون يوجهون ضربة خطيرة لـ بايدن

أظهر استطلاع أجرته شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية، بالتعاون مع منظمة “يوجوف” البحثية، أن غالبية مؤيدي الحزب الجمهوري لا يعتبرون الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الفائز الشرعي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2020.

وكشف الاستطلاع أن 68 ٪ من المشاركين الذين عرفوا أنفسهم على أنهم مؤيدون للحزب الجمهوري لا يعتبرون بايدن فائزا شرعيا في الانتخابات الرئاسية.

وحسب الاستطلاع، اعترف 97٪ من المشاركين الديمقراطيين بشرعية فوز بايدن في عام 2020، بينما شكك 3 ٪ فقط في ذلك.

وأظهر الاستطلاع أن 62 ٪ من المشاركين قلقون من أن التهم الموجهة إلى الرئيس السابق ترامب فيما يتعلق باقتحام مبنى الكابيتول في يناير 2021 ذات دوافع سياسية.

في الوقت نفسه، يشعر نفس العدد من المشاركين بالقلق من أن ترامب حاول إلغاء نتائج الانتخابات.

وبالتالي، فإن ما يقرب من ربع الأمريكيين قلقون بنفس القدر بشأن هاتين المشكلتين.