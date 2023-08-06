ترامب: عدم أهلية بايدن سبب التوتر حول تايوان

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلفه جو بايدن، بأنه سبب التوتر في تايوان، بعد تفاقم الوضع في الجزيرة وأزمتها مع الصين.

وقال ترامب في خطاب ألقاه خلال لقائه مع الناخبين في ولاية كارولينا الجنوبية، إن الرئيس الصيني شي جين بينج لم يكن ليتعامل مع تايوان، إلا بعد التشكيك في أهلية الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف "شي أنه قريب للغاية من الرغبة في الذهاب إلى هناك، لأنه يعتقد أن قائدك يفتقر للأهلية".

كما زعم أن الرئيس الصيني، شي جين بينج، احترم الولايات المتحدة الأمريكية كثيرًا خلال فترة رئاسته، وليس في فترة بايدن.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستطلب من الكونجرس تمويل أسلحة لـ تايوان كجزء من طلب اعتمادات إضافية في الميزانية العسكرية لـ أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة وفقا لمصادر مطلعة، أنه إذا وافق الكونجرس الأمريكي على صفقة الأسلحة لتايوان، فستحصل تايبيه لأول مرة على أسلحة من خلال نظام التمويل العسكري الأجنبي.

وعلى الجانب الآخر، قالت وزارة الدفاع الصينية إن المساعدات العسكرية الأمريكية لـ تايوان إلى التدخل في الشؤون الداخلية للصين.