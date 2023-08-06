تطور خطير.. محامي ترامب يوجه اتهامات خطيرة لإدارة بايدن

قال جون لاورو، محامي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن طلب المدعي العام لموكله بتقييد النشر العلني للمعلومات هو هجوم من قبل إدارة الرئيس الحالي جو بايدن على حرية التعبير وحرية الصحافة.

وقال محامي ترامب، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن "الأمر التقييدي الذي اقترحته إدارة بايدن هو محاولة لحجب معلومات مهمة غير حساسة عن الصحافة".

أشار لاورو إلى أنه صُدم من انعدام الوحدة في وسائل الإعلام الأمريكية ضد مبادرة مكتب المدعي العام.

وقال: "لا يتعرض حق التعديل الأول للرئيس ترامب فقط للهجوم، ولكن الآن يحاول المدعون العامون ممارسة الضغط على حرية الصحافة".

كما أشار إلى أن الممثل الخاص لمكتب المدعي العام الأمريكي، جاك سميث، الذي يقود الاتهامات ضد ترامب في القضية المتعلقة باقتحام مبنى الكابيتول في يناير 2021، ليس مستقلاً في اتخاذ القرار، حيث أنه مطلوب منه الحصول على إذن من المدعي العام ووزير العدل، ميريك جارلاند.

وأضاف لاورو: "قال بايدن في نوفمبر 2022 إنه يريد إجراء تحقيق مع الرئيس ترامب".