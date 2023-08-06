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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مايك بنس شاهدا على محاكمة ترامب بتهمة تدبير مؤامرة إجرامية

مايك بنس
مايك بنس

لم يستبعد نائب الرئيس الجمهوري السابق مايك بنس، اليوم الأحد، أن يكون شاهد إثبات إذا قدم رئيسه السابق دونالد ترامب للمحاكمة بتهمة تدبير مؤامرة إجرامية لمحاولة عكس هزيمته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وردا على سؤال يوم الأحد على قناة سي بي إس مواجهة الأمة مع مارجريت برينان عما إذا كان سيكون شاهدا ضد ترامب إذا تم إحالة القضية إلى المحاكمة، قال بنس إنه "ليس لديه خطط' للإدلاء بشهادته، لكنه لم يستبعد ذلك"

وقال بنس، الذي يخوض الانتخابات الرئاسية الجمهورية في 2024: 'لكن يمكن للناس أن يكونوا واثقين من أننا سنطيع القانون ، وسنستجيب لنداء القانون ، إذا حدث ، وسنقول الحقيقة فقط'. مسابقة الترشيح.

وأصبح بنس شخصية محورية في آخر تهم جنائية لترامب في الأول من أغسطس عندما اتهمت وزارة العدل في لائحة اتهام مؤلفة من أربع تهم مؤلفة من 45 صفحة الرئيس السابق بمحاولة التمسك بالسلطة بشكل غير قانوني بعد أن خسر انتخابات 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن.

ودفع ترامب بأنه غير مذنب في جميع التهم في 3 أغسطس.

وفي الفترة التي سبقت التصديق على فوز بايدن في الكونجرس في 6 يناير 2021، أشرف بنس على الإجراءات في دوره الاحتفالي كرئيس لمجلس الشيوخ الأمريكي. 

وتعرض لضغوط هائلة من ترامب لإلغاء التصويت ورفض. وهتف بعض أنصار ترامب الذين قاموا بأعمال شغب في مبنى الكابيتول الأمريكي 'شنق مايك بنس!'

هذا الضغط المتواصل، و 'الملاحظات المعاصرة' التي اتخذها بنس في الفترة التي سبقت أعمال الشغب في 6 يناير 2021 ، تم الاستشهاد بها كثيرًا في لائحة الاتهام الأسبوع الماضي.

في وقت ما، تشير لائحة الاتهام إلى مكالمة هاتفية في 1 يناير 2021، وبخ خلالها ترامب بنس لعدم مشاركته في مخطط لإلغاء نتيجة الانتخابات.

وقال ترامب لبنس: 'أنت صريح للغاية'.

ويمكن أن تصبح شهادة بنس المحتملة وملاحظاته أجزاء رئيسية من قضية الادعاء ضد ترامب في المحاكمة.

ولأول مرة في حملته التمهيدية، هاجم ترامب بنس يوم السبت. 

ونفى وصفه بـ 'الصدق' ووصفه بـ 'الوهمي' ووصفه بـ 'ليدل' مايك بنس '.

وفشلت حملة بنس الرئاسية في الانطلاق حتى الآن ، بل إنه يخاطر بعدم إجراء أول مناظرة رئاسية للجمهوريين في وقت لاحق من هذا الشهر بسبب نقص المانحين.

وزادت أرقام استطلاعات الرأي الخاصة به في كل مرة يتم فيها توجيه الاتهام إليه.

تم توجيه الاتهام إلى ترامب ثلاث مرات هذا العام. 

وقد دفع بأنه غير مذنب في قضيتين جنائيتين أخريين. ويواجه تهماً فيدرالية في ميامي بزعم الاحتفاظ بوثائق سرية بعد تركه لمنصبه وعرقلة العدالة ، واتهامات بولاية نيويورك في مانهاتن بتهمة تزوير سجلات تجارية لإخفاء مدفوعات مالية صامتة لنجمة إباحية.

وقد يواجه ترامب لائحة اتهام رابعة هذا الأسبوع في جورجيا ، تتعلق بجهوده لقلب هزيمته في الولاية التي أصبحت أرض المعركة بعد انتخابات 2020.

وتغلب بنس على رئيسه السابق بقوة أكبر الأسبوع الماضي ، متهما إياه بإحاطة نفسه بمحامين 'محتالين' بعد هزيمته في 2020.

سعت حملة بنس إلى الاستفادة من لائحة اتهام ترامب. بدأوا الأسبوع الماضي بيع القبعات والقمصان التي تحمل شعار 'Too Honest'.

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