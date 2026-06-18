حزب حماة الوطن يرحب بوقف الحرب بين إيران وأمريكا ويشيد بدور مصر في خفض التصعيد

رحب حزب حماة الوطن بالتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تهدئة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وحقن دماء الشعوب، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد الحزب، في بيان له، أن وقف التصعيد يعكس أهمية تغليب لغة الحوار والدبلوماسية على المواجهة، ويفتح الباب أمام تحرك سياسي شامل يسهم في معالجة جذور الأزمات وتحقيق المصالح المشتركة بين الأطراف كافة.

وأشاد حماة الوطن بالدور المصري المحوري والجهود الدبلوماسية التي بذلتها القيادة السياسية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، للوصول إلى هذا الاتفاق، مشيرًا إلى أن مصر تواصل نهجها الثابت في دعم الحلول السلمية وترسيخ الأمن والاستقرار.

وشدد الحزب على أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على التوازن والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مؤكدًا دعمه الكامل لجهود الدولة المصرية في تعزيز مكانتها كركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط.