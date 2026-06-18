الرئيس السيسي يثمن حكمة ترامب وتفاعل بيزشكيان.. ويشيد بجهود "الرباعية" في الاتفاق التاريخي

في خطوة تعكس الرؤية المصرية الثابتة والدبلوماسية الرفيعة الداعمة لركائز السلام الإقليمي، رحب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوقيع التاريخي على مذكرة التفاهم المشتركة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان.

وأعرب الرئيس السيسي، في تدوينة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تقديره البالغ لحكمة وقيادة الرئيس "ترامب" وجهوده الصادقة لإنهاء النزاعات، مشيداً بالتفاعل الإيجابي والمواقف التوافقية للرئيس "بيزشكيان".

كما ثمن رئيس الجمهورية التنسيق الإقليمي والدولي عالي المستوى الذي قادته دول باكستان وقطر، إلى جانب أطراف اللجنة الرباعية الممثلة في المملكة العربية السعودية وتركيا، مؤكداً أن هذا الاتفاق يمثل نقطة تحول جوهرية ومحورية لتأسيس مرحلة جديدة من التهدئة، وبناء الثقة، وإرساء الأمن والاستقرار المستدام في ربوع منطقة الشرق الأوسط.

رحب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوقيع الرئيس دونالد ترامب والرئيس مسعود بيزشكيان على مذكرة التفاهم بين البلدين.

وقال الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي-:"أٌرحب بتوقيع فخامة الرئيس دونالد ترامب وفخامة الرئيس مسعود بيزشكيان على مذكرة التفاهم بين البلدين، وأود أن اعرب عن تقديرى البالغ لقيادة وحكمة الرئيس ترامب ولجهوده الصادقة لدعم الامن والاستقرار بالمنطقة، كما اقدر ايضا تفاعل الرئيس بيزشكيان الايجابى وحرصه على التوصل لتفاهمات توافقية.

وأضاف الرئيس السيسى:"كما اثمن التنسيق الكامل الذى تم مع الشركاء الإقليميين للوصول لهذه النتيجة المرضية، ونقدر الجهود الدؤوبة التى بذلتها باكستان وقطر وباقى أطراف الرباعية ممثلة فى السعودية وتركيا، للتوصل لمذكرة التفاهم".

وتابع الرئيس السيسى:"آمل أن تشكل هذه الخطوة نقطة تحول رئيسية نحو مرحلة جديدة من التهدئة وبناء الثقة والتعاون المشترك، لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة".