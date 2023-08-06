مفاجأة صادمة.. نائب ترامب السابق يستعد للشهادة ضده في المحكمة

أكد نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بنس، أنه مستعد للإدلاء بشهادته في المحاكمة ضد دونالد ترامب بتهم تتعلق باقتحام مبنى الكابيتول في يناير 2021.

وقال بنس، في مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية، عندما سئل عما إذا كان سيكون شاهدا في محاكمة ترامب: "ليس لدي أي خطط للإدلاء بشهادتي، لكن يمكن للناس التأكد من أننا سنتبع القانون.. سنرد على تحدي القانون إذا وصل، وسنقول الحقيقة ببساطة".

في الوقت نفسه، أعرب نائب ترامب السابق والمرشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 من الحزب الجمهوري عن قلقه بشأن "تسييس وزارة العدل الأمريكية".

وأكد بنس أنه “إذا فاز في الانتخابات، فإنه ينوي تنظيف وزارة العدل من خلال تعيين رجال ونساء من أعلى المستويات في الإدارة الذين سيعيدون ثقة الأمريكيين”.

ومنذ قليل، طالب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتغيير القاضية الفيدرالية في قضية نتائج انتخابات 2020 ونقل المحاكمة من واشنطن.

وقال ترامب: “لا يمكن الحصول على محاكمة عادلة مع القاضية الفيدرالية تانيا شوتكان”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد ترامب أنه إذا فاز في انتخابات الرئاسة 2024، سيمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة.