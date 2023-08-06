نقل المحاكمة.. ترامب يطالب بتغيير القاضية الفيدرالية في قضية نتائج انتخابات 2020

طالب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، بتغيير القاضية الفيدرالية في قضية نتائج انتخابات 2020 ونقل المحاكمة من واشنطن.

وقال ترامب: “لا يمكن الحصول على محاكمة عادلة مع القاضية الفيدرالية تانيا شوتكان”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد ترامب أنه إذا فاز في انتخابات الرئاسة 2024، سيمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة.

جاء ذلك خلال كلمة أمام أنصاره من الحزب الجمهوري في ولاية كارولاينا الجنوبية، إذ جدد حديثه أنه سيمنع نشوب حرب عالمية ثالثة في حال عودته لترؤس البيت الأبيض.

وأشار إلى أن الأسلحة اليوم قوية للغاية لدرجة أنه يمكنها تدمير العالم، لافتًا إلى أنه لن يسمح بحدوث ذلك.

وأكد أنه سيحقق تسوية الأزمة في أوكرانيا "حتى قبل العودة إلى المكتب البيضاوي"، مشيرًا إلى أن حل النزاع سيكون عادلا للطرفين.