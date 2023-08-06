في حال عودته للبيت الأبيض.. ترامب يتعهد بهذا الأمر

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه إذا فاز في انتخابات الرئاسة 2024، سيمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة.

جاء ذلك خلال كلمة أمام أنصاره من الحزب الجمهوري في ولاية كارولاينا الجنوبية، إذ جدد حديثه أنه سيمنع نشوب حرب عالمية ثالثة في حال عودته لترؤس البيت الأبيض.

وأشار إلى أن الأسلحة اليوم قوية للغاية لدرجة أنه يمكنها تدمير العالم، لافتًا إلى أنه لن يسمح بحدوث ذلك.

وأكد أنه سيحقق تسوية الأزمة في أوكرانيا "حتى قبل العودة إلى المكتب البيضاوي"، مشيرًا إلى أن حل النزاع سيكون عادلا للطرفين.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الرئيس جو بايدن، فاسد وغير كفء ويجر الولايات المتحدة إلى الحرب العالمية الثالثة.