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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير استراتيجي يكشف حقيقة وجود مشروعات بديلة تهدد عرش قناة السويس

ممدوح الامام الخبير
ممدوح الامام الخبير الاستراتيجي

نفي اللواء بحري ممدوح الامام الخبير الاستراتيجي وجود مشروعات بديلة تهدد عرش قناة السويس، مؤكدا ان كل ما يتردد من اخبار عن ممرات او قطارات بديلة ماهو الا ترويج سياسي.

واكد في لقاء مع الاعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع مساء اليوم الاحد عبر فضائية etc، ان اي مشروعات نقل بري بديل لقناة السويس لا يجب ان يشغل البال لانه لا يوجد وجهه مقارنة بينه وبين قناة السويس، مشيرا الي ان المركب الذي يعبر قناة السويس يحمل 20 الف حاوية لو نقلت عبر  خط قطار من ايلات على البحر الاحمر الي البحر المتوسط، من اجل افراغ ال20 الف حاية على الارض يحتاج 5 ايام، ومثلهم من الوقت لتحميلهم على القطار، وفضلا ان القطار الواجد لن يستطيع تحمل تلك الحمولة ، وعند وصوله يحتاج لنفس الوقت في افراغه وتحميلة للنقل .


واشار الي ان تحميل وافراغ المركب لايحتاح الي وقت كبير لان  المركب تحمل من محطة الحاويات  وتملأ باوناس معينة من 4 ايام، تستغرق 11 ساعة عبر قناة السويس وتصل الي المستخدم النهائي. 
 

قناة السويس عرش قناة السويس البحر المتوسط البحر الأحمر اخبار التوك شو

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