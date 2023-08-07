عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء عبد العال: الجونة يملك إمكانيات النجاح في الدوري

صدى البلد

قال علاء عبد العال المدير الفني الجديد لفريق الجونة، أنه يسعي للنجاح خلال الفترة المقبلة من أجل تقديم بصمة كبيرة بسبب وجود إمكانيات للنادي وتحقيق طموح كبير.

 

وقال علاء عبد العال فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" الجونة يملك الاستقرار والامكانيات المميزة ، وكان الجونة منذ أكثر من موسم فى الدورى الممتاز يملك إمكانيات رائعة ، ولكن للأسف لم يبقي الفريق فى الدورى ، لذلك نسعي للنجاح هذا الموسم.

 

وأضاف:" الآن بدأت فترة الإعداد مع فريق الجونة، والآن هناك استراتيجية جديدة فى ظل وجود الإمكانيات الموجودة حاليا علي الرغم أن هناك بعض التخفيض عن المواسم الماضية ، وذلك من أسباب إختيار علاء عبد العال كمدير فني من أجل أنى أعمل مع لاعبين على تطويرهم، وأنا سعيد بوجود الأساسيات مثل ستاد للنادي وسكن للاعبي الجونة والجهاز الفني.

 

وتابع:" الجولة سينافس علي مكانة مميزة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز ، والآن الاختلاف بالنسبة لي أن لأول مرة اكون من بداية الموسم ، عكس المواسم الماضية سواء مع ايسترن كومباني أو الداخلية.

 

وأكمل: “هناك راحلين عن نادي الجونة بقرار مني لأن الأسماء الذي رحلت كانوا لاعبين علي سبيل الإعارة ، وهناك لاعبين بالطبع لا تلعب دوري ممتاز ولكن تستطيع أن تلعب دوري درجة ثانية”.

الدوري المصري الدوري المصري الممتاز ايسترن كومباني علاء عبد العال فريق الجونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ محمود الخطيب بسبب أحمد عبد القادر

طرح شهادة ابن مصر2 بعائد 22%.. مفاجأة من البنوك بعد قرار المركزي

الوداد المغربي يقترب من ضم نجم الأهلي

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

مفاجأة حول موعد انتهاء ازمة نادي الزمالك

ابنه طلعت زكريا تتقدم ببلاغ بسبب ادعاءات موته مقتولا على يد فنان

مفيش وقت| ميدو يوجه رسالة نارية لمجلس الزمالك

ترشيحاتنا

الإفتاء: إيداع الأموال في البنوك وأخذ الأرباح بناء على ذلك أمر جائز شرعًا

قرار مفاجئ من فرنسا بشأن المساعدات إلى بوركينا فاسو

أطلق النار على الشرطة.. مصدر أمني يكشف تفاصيل وفاة تاجر مخدرات بالمنيا

عمره 2300 سنة.. لغز اكتشاف كنز أثري غارق قرب مدينة العلمين بمصر|تفاصيل

بلطجية بتهدد المواطنين في الفيوم .. الأمن يكشف الحقيقة

صفقة بـ 500 مليون جنيه .. الداخلية توجه ضربة موجعة لتجار الكيف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفسي أعيش في مصر وأسيب كندا.. فيديو مؤثر لفتاة يحصد ملايين المشاهدات

بملابس جريئة.. 3 إطلالات مثيرة لياسمين الخطيب |شاهد

عروض ثقافتنا في إجازتنا تواصل فقراتها بمصايف رأس البر وبلطيم ودمياط|صور

حفل فني لكورال أطفال دمنهور بالأنفوشي ضمن ثقافتنا في إجازتنا| صور

فيديو

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ