عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: روسيا شنت 52 ضربة جوية و75 هجوما صاروخيا خلال 24 ساعة

صدى البلد

أفادت هيئة الأركان الأوكرانية في نبأ عاجل ان : روسيا شنت 52 ضربة جوية و75 هجوما صاروخيا خلال 24 ساعة. 

وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية أنه خلال 24 ساعة حدث 50 اشتباكا على الأقل في الجبهات القتالية.

يدمرون الاقتصاد ويقتلون التعليم.. سياسي أوكراني يهاجم زيلينسكي والغرب ويقارنهم بـ البريكس

وأكد الجيش الأوكراني، أمس الأحد، أنه قصف جسور تربط شبه جزيرة القرم بالأجزاء التي تسيطر عليها روسيا في خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وقالت القوات المسلحة الأوكرانية، في بيان على “تليجرام”، إن “الضربات أصابت طريقتين رئيسيتين للاتصال لروسيا، جسر تشونهار الذي يربط منطقة خيرسون بشبه جزيرة القرم وجسر أصغر إلى شبه الجزيرة من بلدة جينيشيسك الأوكرانية”.

 

 

كانت السلطات المدعومة من روسيا ووسائل الإعلام الرسمية الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن كييف كانت مسؤولة عن الضربات على الجسور.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار بالبنوك بعد اقتراب الاحتياطي بقوة من 35 مليارًا

مصابة ب27 غرزة|هل يتم إيداع المتهم بضرب وسحل فتاة المرج داخل مصلحة الأحداث؟..صور

طرح شهادة ابن مصر2 بعائد 22%.. مفاجأة من البنوك بعد قرار المركزي

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ محمود الخطيب بسبب أحمد عبد القادر

ملك موسي تكشف من يدير نادي الزمالك حاليا

عز يهبط 8 آلاف جنيه|تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد الآن

ترشيحاتنا

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

شاهد.. حادث اعتراض الصين لقارب إمداد عسكري تابع لـ الفلبين

نشطاء أمريكيون يطالبون بإدراج مجموعة "فتية التلال" الاستيطانية ضمن المنظمات الإرهابية

رفض إني ألبس بكيني.. شاهيناز تطلب الخلع: جوزي مش لارج

دعاء كشف الضر ودفع البلاء.. احرص عليه بين الآذان والإقامة

صلوا 40 سنة.. اكتشاف خطأ في اتجاه القبلة بمسجد في تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أبراج تحب الوحدة ..هل أنت منهم

طريقة عمل الزلابية بدون شرب زيت

ملابس ملفتة.. نرمين الفقي تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

فوائد خارقة لتناول حبة من الكمثرى قبل النوم

فيديو

صفقات أهلاوية «فشنك».. 10 محترفين أفارقة فشلوا في تقديم نفسهم للمارد الأحمر|فيديوجراف

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ