أوكرانيا: روسيا شنت 52 ضربة جوية و75 هجوما صاروخيا خلال 24 ساعة

أفادت هيئة الأركان الأوكرانية في نبأ عاجل ان : روسيا شنت 52 ضربة جوية و75 هجوما صاروخيا خلال 24 ساعة.

وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية أنه خلال 24 ساعة حدث 50 اشتباكا على الأقل في الجبهات القتالية.

وأكد الجيش الأوكراني، أمس الأحد، أنه قصف جسور تربط شبه جزيرة القرم بالأجزاء التي تسيطر عليها روسيا في خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وقالت القوات المسلحة الأوكرانية، في بيان على “تليجرام”، إن “الضربات أصابت طريقتين رئيسيتين للاتصال لروسيا، جسر تشونهار الذي يربط منطقة خيرسون بشبه جزيرة القرم وجسر أصغر إلى شبه الجزيرة من بلدة جينيشيسك الأوكرانية”.

كانت السلطات المدعومة من روسيا ووسائل الإعلام الرسمية الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن كييف كانت مسؤولة عن الضربات على الجسور.