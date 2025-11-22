قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في عدة مناطق وشبورة على الطرق
أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي.. وطريقة استخراجها من المنزل
رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت
مفاجأة في أحراز قضية الدارك ويب: فيديوهات لهتـ.. ـك عرض الضحايا بأوامر المتهم
باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أوليفر بالعربي.. مغامرة فنية بروح مصرية على مسرح معكم منى الشاذلي

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

استضافت الإعلامية منى الشاذلي ببرنامجها "معكم مني الشاذلي " فرقة فابريكا للمسرح الموسيقي، بقيادة السوبرانو الدكتورة نيفين علوبة، للكشف عن كواليس أحدث أعمالهم: المسرحية الغنائية "أوليفر بالعربي"، النسخة المصرية من العمل العالمي الشهير "أوليفر تويست".

أشادت منى الشاذلي بالجرأة في إعادة تقديم الرواية الإنجليزية الخالدة للكاتب تشارلز ديكنز والتي صدرت عام 1837، لافتة إلى نجاحها المسرحي المستمر في لندن حتى اليوم، مؤكدة أنها كانت متخوفة من فكرة تمصير العمل قبل أن تشاهد النتيجة على المسرح.

رؤية فنية لصناعة جيل جديد من المواهب

كشفت د. نيفين علوبة أن اختيار "أوليفر" جاء بدافع إتاحة مساحة احترافية لمواهب صغيرة تتراوح أعمارها بين 7 و15 عامًا داخل الفرقة.
وقالت: "أردت عملاً يشارك فيه كل الشباب الصغير، الذين يتدربون سنوات على الغناء والتمثيل.. هؤلاء هم المادة الخام الحقيقية".

وأوضحت أن وجود جيل أكبر من أعضاء "فابريكا" يساند الأطفال منح العرض ثراءً فنياً وعمقاً على المسرح.

التحدي الأكبر.. تمصير عمل عالمي دون فقدان هويته

المترجمان سراج محمود وبسنت أيمن تحدثا عن التحديات التي واجهاها في تحويل العمل إلى نسخة مصرية، حيث وصف سراج موقف د. نيفين عندما قالت: "لا، عايزين نعملها في مصر" بأنه "جملة تخض".

وأضاف: "وجدنا أن فترة الخمسينات في مصر، بتأثير الاحتلال الإنجليزي والثقافة الشعبية، مليانة مفاتيح تخلينا نخلق عملاً بروح مصرية خالصة".

أما بسنت، فكشفت عن تغيير أسماء الشخصيات لتناسب المجتمع المصري، موضحة أن شخصية "فيجن" أصبحت "منعم الضو"، وأن اسم "أوليفر" نفسه تحول إلى إفيه داخل المسرحية، حيث تستغرب الشخصيات صدور اسم كهذا في بيئتهم.

وقالت: "لكل طبقة اجتماعية عملنا إفيهاتها وطريقتها.. حتى الإفيه الرخيص كان له مكانه".

أوليفر بالعربي أوليفر تويست منى الشاذلي

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي

مجانا.. طريقة مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا

كأس العالم

نجوم كبار خارج كأس العالم 2026 .. غيابات صادمة تهز المشهد الكروي العالمي

صخرة فيبساكسلا

المريخ يفاجئ ناسا.. اكتشاف صخرة غامضة لا تنتمي إلى الكوكب الأحمر| ما القصة؟

بالصور

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

