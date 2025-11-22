أوليفر بالعربي.. مغامرة فنية بروح مصرية على مسرح معكم منى الشاذلي

استضافت الإعلامية منى الشاذلي ببرنامجها "معكم مني الشاذلي " فرقة فابريكا للمسرح الموسيقي، بقيادة السوبرانو الدكتورة نيفين علوبة، للكشف عن كواليس أحدث أعمالهم: المسرحية الغنائية "أوليفر بالعربي"، النسخة المصرية من العمل العالمي الشهير "أوليفر تويست".

أشادت منى الشاذلي بالجرأة في إعادة تقديم الرواية الإنجليزية الخالدة للكاتب تشارلز ديكنز والتي صدرت عام 1837، لافتة إلى نجاحها المسرحي المستمر في لندن حتى اليوم، مؤكدة أنها كانت متخوفة من فكرة تمصير العمل قبل أن تشاهد النتيجة على المسرح.

رؤية فنية لصناعة جيل جديد من المواهب

كشفت د. نيفين علوبة أن اختيار "أوليفر" جاء بدافع إتاحة مساحة احترافية لمواهب صغيرة تتراوح أعمارها بين 7 و15 عامًا داخل الفرقة.

وقالت: "أردت عملاً يشارك فيه كل الشباب الصغير، الذين يتدربون سنوات على الغناء والتمثيل.. هؤلاء هم المادة الخام الحقيقية".

وأوضحت أن وجود جيل أكبر من أعضاء "فابريكا" يساند الأطفال منح العرض ثراءً فنياً وعمقاً على المسرح.

التحدي الأكبر.. تمصير عمل عالمي دون فقدان هويته

المترجمان سراج محمود وبسنت أيمن تحدثا عن التحديات التي واجهاها في تحويل العمل إلى نسخة مصرية، حيث وصف سراج موقف د. نيفين عندما قالت: "لا، عايزين نعملها في مصر" بأنه "جملة تخض".

وأضاف: "وجدنا أن فترة الخمسينات في مصر، بتأثير الاحتلال الإنجليزي والثقافة الشعبية، مليانة مفاتيح تخلينا نخلق عملاً بروح مصرية خالصة".

أما بسنت، فكشفت عن تغيير أسماء الشخصيات لتناسب المجتمع المصري، موضحة أن شخصية "فيجن" أصبحت "منعم الضو"، وأن اسم "أوليفر" نفسه تحول إلى إفيه داخل المسرحية، حيث تستغرب الشخصيات صدور اسم كهذا في بيئتهم.

وقالت: "لكل طبقة اجتماعية عملنا إفيهاتها وطريقتها.. حتى الإفيه الرخيص كان له مكانه".