مشكلة هنادي مهنا مع الأمثال.. اختبار قوي في "معكم منى الشاذلي".. فيديو

اختبرت الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة هنادي مهنا، في الأمثال الشعبية، معلقة "هنادي مهنا عندها مشكلة مع الأمثال فظيعة جدا".

وقالت منى الشاذلي، في حلقة "معكم منى الشاذلي" على فضائية "أون": يا جماعة الجمهور كله عارف" وطلبت من أبطال فيلم "السادة الأفاضل" عمل اختبار للفنانة هنادي مهنا، بأن يقول أحدهم نصف مثال وتكمل هنادي باقي المثال.

وسأل الفنان محمد شاهين، سؤال قال فيه "اقلب القدرة على فمها؟ وأكملت هنادي: تطلع البنت لأمها.

وفي النهاية، طلبت منى الشاذلي، من هنادي مهنا، الاعتراف بأن لديها مشكلة مع الأمثال، وهذا ما أكدته هنادي بالفعل.

