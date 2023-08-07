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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصنع 200 الحربي.. صرح عملاق يلبي احتياجات الجيش والشرطة والصناعات المدنية الثقيلة| تفاصيل

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي؛ مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) التابع للوزارة، وذلك ضمن سلسلة الجولات التفقدية التى يحرص عليها سيادته بغرض المتابعة الدورية والاطمئنان على معدلات سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة.

(200 الحربي) من أكبر مصانع الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا

 

أوضح وزير الإنتاج الحربي، أن الهدف الأساسي من هذه الجولة الميدانية التفقدية هو تفقد خطوط الإنتاج بالمصنع والمرور على المعرض الداخلي الذي يضم منتجات عسكرية لعدد من الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي وذلك في إطار ما يتم تنفيذه من مشروعات بحثية جديدة يقوم المصنع حاليًا بتجهيزها للإعلان عنها خلال العام الجاري والتي على رأسها مشروع إنتاج العربة المدرعة (سينا 200) وغيرها من المشروعات الجديدة بإضافةً إلى مشروعات بحثية تتعلق بتطوير أداء معدات بالخدمة لزيادة قدراتها القتالية، مشددًا على اهتمام الوزارة بمجال البحوث نظرًا لأنها أساس أي تطوير يتم تحقيقه.

وأشار الوزير "محمد صلاح" إلى أن مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) يعد من أكبر مصانع الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا ويعد مصدر رئيسي لإنتاج مختلف المنتجات الدفاعية التي تساهم بشكل كبير فى تلبية مطالب قواتنا المسلحة الباسلة حيث قام بتصنيع الدبابة  (M1A1)ودبابة النجدة هرقليز (M88A2) ويقوم بإنتاج المركبة المدرعة المصرية "سينا 200" إلى جانب تصنيع شاسيه المركبة الأورال وكباري الاقتحام السريع إضافةً إلى التجهيز للبدء في تصنيع واحدة من أحدث منظومات المدفعية على مستوى العالم وهي منظومة الهاوتزر  "K9 A1 EGY". 

وأكد الوزير على أن مصر تشهد تطورًا ونقلةً نوعية في مجال الصناعات الدفاعية خلال السنوات الأخيرة ينبغي أن يفخر به كل مصري، مؤكدًا على حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتحديث آليات الإنتاج وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري داخل شركات الإنتاج الحربي والعمل على تعميق التصنيع المحلي إجمالاً.

بدوره صرّح المستشار الإعلامى لوزير الإنتاج الحربى، والمتحدث الرسمى باسم الوزارة،  محمد عيد بكر أنه إلى جانب الدور الرائد لمصنع 200 الحربي في إنتاج وتصنيع دبابات ومركبات ذات جنزير تتميز بتدريعها الثقيل ونظم التسليح وإدارة النيران المتطورة وكذا كباري الاقتحام وعربات نقل الأموال، يقوم المصنع بتلبية احتياجات وزارة الداخلية من عربات نقل الجنود والسواتر الواقية من الرصاص، مضيفًا أن للمصنع دور هام كذلك في مجال الصناعات الثقيلة المدنية ويشارك في تنفيذ توجهات الدولة نحو إنتاج المركبات الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن معرض المنتجات العسكرية لشركات الإنتاج الحربي والذي تفقده الوزير داخل (مصنع 200 الحربي) ضم مجموعة متميزة من الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية الدفاعية المتطورة التي يأتي إنتاجها في ضوء خطة التطوير الطموحة التي تتبنى وزارة الإنتاج الحربي تنفيذها لتحقيق دورها الأساسي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وذلك بأقصى دقة وكفاءة.

رافق وزير الإنتاج الحربي خلال الجولة كل من المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير محمد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير والمهندس ماجد محمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس ممدوح بدوي مستشار نائب رئيس الهيئة والمهندس محمد أبو النجا مستشار نائب رئيس الهيئة والمهندس وائل محمود المكي رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والمهندس أشرف حلمي رئيس قطاع المشروعات وعمرو عبد المنعم رئيس القطاعات المالية والاقتصادية ومحمد أحمد درويش رئيس قطاعات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي والدكتور مهندس عماد أحمد درويش المشرف على قطاعات البحوث والتطوير والتكنولوجيا و محمد أبو المجد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، والدكتور مهندس إيهاب أبو بكر السحيلي رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع للوزارة والسادة رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة.

وعقب الجولة التفقدية اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بتلك الشركات والوحدات والوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني لتلك المشروعات والعمل على تذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة والإطلاع على رؤية رؤساء مجالس الإدارات لتطوير الأعمال بالجهات التابعة، وحرص الوزير على إصدار توجيهات بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المشروعات بأعلى جودة مطلوبة والحرص على التطوير الدائم للمصانع والوحدات التابعة ومواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف المجالات والعمل على توطينها داخل خطوط الإنتاج مع ضرورة تطوير العنصر البشري وصقل مهارات العاملين ومكافأة المجدين منهم ومحاسبة المقصرين والتأكد من إلتزام العاملين بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

"وزير الإنتاج الحربي" يتفقد مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ويزور معرض المنتجات

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الانتاج الحربى مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات المنتجات العسكرية 200 الحربى سينا 200

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