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رئيس التحرير
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أخبار البلد

صلاح الدين: نسعى إلى ربط البحث العلمي بالصناعة وتطوير منظومة التصنيع والإنتاج

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي

أعرب المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، عن إهتمام وزارة الإنتاج الحربي بالسعي إلى ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة وتطوير منظومة التصنيع والإنتاج من خلال الأذرع التعليمية التابعة لها، وذلك من منطلق إيمانها بأهمية ذلك للمساهمة في نهضة الوطن. 

جاء ذلك في ضوء تلقّي الوزير لتقرير من المختصين بالوزارة حول آخر المستجدات الخاصة بملف مشروع إنشاء "الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا" في ضوء موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعة خلال اجتماع مجلس الوزراء رقم (248).

أكد وزير الإنتاج الحربي، على أن الجامعة الأهلية المخطط قيام الوزارة بإقامتها تحت اسم "الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا" ستكون إضافة جديدة لخطة الدولة للإرتقاء بمنظومة التعليم العالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لها، حيث سيتم الحرص على أن تكون صرحًا تعليميًا متميزًا لتخريج شباب أكفاء في مجالات مختلفة يحتاجها سوق العمل حيث ستتكون الجامعة من أربع كليات هي: (الإدارة وتكنولوجيا الأعمال، الصناعات التكنولوجية المتقدمة، علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، الهندسة).

وأضاف وزير الإنتاج الحربي، أنه سيتم الحرص كذلك على أن تضم الجامعة صفوة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والإداريين وسيتم الحرص على تجهيز الجامعة بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وقدراتهم ليكونوا بمثابة إضافة قوية لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

منظومة التعليم بوزارة الإنتاج الحربي

وأوضح الوزير "محمد صلاح" ، أن منظومة التعليم بوزارة الإنتاج الحربي منظومة متكاملة تلبي احتياجات الصناعة حيث يتبعها عدة أذرع تعليمية تتمثل في (مدرستين ثانويتين للتكنولوجيا التطبيقية لمرحلة التعليم المتوسط، الكلية التكنولوجية المتوسطة والمعهد الفني للصناعات المتطورة لمرحلة التعليم فوق المتوسط، الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة لمرحلة التعليم الجامعي) ، معربًا عن سعادته ببدء الخطوات التنفيذية اللازمة لإنضمام الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا إلى هذه المجموعة المتميزة من الأذرع التعليمية التابعة.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف من خلال الجهات التعليمية التابعة تعزيز ودعم مجال التعليم الفني والعالي بمصر من خلال تسليح خريجيها بالمهارات اللازمة لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المُدربة جيدًا والمؤهلة لمواكبة التطورات الحديثة في المجال الصناعي.

بدوره صرح  المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أنه في ضوء قرار إنشاء "الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا" سيكون مقر الجامعة بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، لافتًا إلى أنه سيتم الحرص على ربط المقررات التعليمية بها بالإحتياجات التنموية للبلاد وذلك دعمًا لإتجاه الدولة المصرية نحو الاهتمام بالتعليم التكنولوجي.

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