رئيس الوزراء الأردني ونظيره المصري: استعرضنا جملة من القضايا تعزز التعاون الثنائي

قال رئيس الوزراء الأردني، خلال إجتماعه مع نظيره المصري الدكتور مصطفي مدبولي: “استعرضنا الإنجازات التي تحققت فى هذا الإطار بما فيها ضمان إنسيابية مرور الشاحنات والبضائع بين الدولتين بعيدا عن أى عوائق”.

وأضاف رئيس الوزراء الأردني: “أستعرضنا جملة من القضايا التي من شأنها أن تعزز التعاون الثنائي بين الدولتين، من بينها وثيقة فى مجال الراقبة المالية وبرنامج تنفيذي فى مجال البيئة وبرنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الأردنية والمصرية وفى مجال التدريب المهني ومذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ووزارة الصحة ووزارة الصحة الإسكان ووزارة الأوقاف الأردنية والمصرية”.

وتابع رئيس الوزراء الأردني: "استعرضنا مجالات التعاون بين مصر والأردن، معقبا: “تحدثنا عن الألية الثلاثية التي تجمع المملكة الأردنية والعراق ومصر عن أهمية تلك المبادرة الثلاثية”.