حبس قاتل طفل قرية كحك بالفيوم



قررت نيابة الفيوم حبس قاتل الطفل حمزة .ع . م الذي عثر عليه مذبوحا في طريق عزبة خضير الزراعي بقرية كحك بحري،التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم ، وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان الطفل القتيل واعداد تقرير عاجل عن أسباب الوفاة والسلاح المستخدم فى الحادث .



تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير امن الفيوم اخطارا من مامور مركز شرطة يوسف الصديق بالحادث .

تبين من التحقيقات ان المتهم حاول التعدى على الطفل لتحقيق شهوته ، إلا أن الطفل قاومه ولم يمكنه من تحقيق رغبته ، فقام المتهم بنحره بمطواه قرن غزال كانت بحوزته خوفا من افتضاح امره بين اهالى القرية واسرة الطفل نظرا لأن القاتل من القرية التى يقطن بها الطفل ، وفر هاربا بعد ان تاكد من انه فارق الحياة بين الزراعات .



إلى تحقيق رغبته، فخاف من افتضاح أمره بين أهل القرية، وذبح الطفل بمطواة كان يحتفظ بها بين طيات ملابسه.



تم نقل جثة الطفل الى مشرحة مستشفى ابشواى المركزى ، وتم تحرير محضر شرطة بالحادث وأحيل الى نيابة ابشواى التى اصدرت قرارها المتقدم .