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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حبس قاتل طفل قرية كحك بالفيوم

الطفل القتيل
الطفل القتيل


قررت نيابة الفيوم حبس قاتل الطفل حمزة .ع . م  الذي عثر عليه مذبوحا في طريق عزبة خضير الزراعي بقرية كحك بحري،التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم ، وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان الطفل القتيل واعداد تقرير عاجل عن أسباب الوفاة والسلاح المستخدم فى الحادث .


تلقى اللواء  ثروت المحلاوى  مدير امن الفيوم اخطارا  من مامور مركز شرطة يوسف الصديق بالحادث . 
تبين من التحقيقات ان المتهم حاول التعدى على الطفل لتحقيق شهوته ، إلا أن الطفل قاومه ولم يمكنه من تحقيق رغبته  ، فقام المتهم بنحره  بمطواه قرن غزال كانت بحوزته  خوفا من افتضاح امره بين اهالى القرية واسرة الطفل نظرا لأن القاتل من القرية التى يقطن بها الطفل  ، وفر هاربا  بعد ان تاكد من  انه فارق الحياة بين الزراعات .


إلى تحقيق رغبته، فخاف من افتضاح أمره بين أهل القرية، وذبح الطفل بمطواة كان يحتفظ بها بين طيات ملابسه.


تم نقل جثة الطفل الى مشرحة مستشفى  ابشواى المركزى ، وتم تحرير محضر شرطة بالحادث وأحيل الى نيابة ابشواى التى اصدرت قرارها المتقدم .

 

 

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