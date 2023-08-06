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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«الأورمان» تعيد الحياة لقرية عبدالعظيم بمركز سنورس في الفيوم

احد المنازل التى
احد المنازل التى تم اعمارها بالفيوم من قبل جمعية الاورمان

وسط اجواء يعمها الفرح والسرور، أعادت جمعية الاورمان الإبتسامة على وجه أهالى قرية عبدالعظيم بمركز سنورس فى محافظة الفيوم وتزينت القرية بالمنازل الجديدة، حيث تم افتتاح (٢٥) منزلا بعد اعادة اعمارهم وتاهيلهم بالكامل ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا في مصر.

جاء ذلك فى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، وضمن التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الفيوم وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور احمد الانصاري، محافظ الفيوم، علىالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشادت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدة علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم الانتهاء من إعادة إعمار عدد (٢٥) منزل فى وقت قياسى، لافتًا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي تم تطويرها، بحيث كانت هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.

وأوضح شعبان، أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات و تركيب النجارة وتعريش المنزل كما يتم تركيب السيراميك والأرضيات لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية.

يذكر أن مشروع إعادة أعمار القرى الفقيرة أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن ونجحت من خلاله في تطوير وتنمية أكثر من ٨٥٠ قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة وأن إعادة اعمار القرى الفقيرة تضمن أيضا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأسر غير القادرة لدعمها في الانتقال من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.

 

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أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اعمار القرى الأسر الاولى بالرعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم السيدات المعيلات القرى الاكثر احتياجا القري الفقيرة جهود التحالف الوطني محافظ الفيوم مركز سنورس منظمات المجتمع المدني

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