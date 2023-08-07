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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بلطجية بتهدد المواطنين في الفيوم .. الأمن يكشف الحقيقة

مشاجرة
مشاجرة

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن الإدعاء بقيام شخصان بممارسة أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة والتعدى على أحد الأشخاص وإحداث إصابته بإحدى القرى بالفيوم.

بالفحص تبين  أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ (3) الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بالفيوم بحدوث مشاجرة وتم ضبط طرفيها هما طرف أول: (عامل "مصاب بجرح قطعى") ، طرف ثان: (عامل وبحوزته سلاح أبيض "سكين").

 وتبين قيام الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالسب والضرب وإحداث ما به من إصابات مستخدماً السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويشار إلى عدم صحة ما تم تداوله بشأن قيام المتهمان بممارسة أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة.

اجهزة الامن أعمال البلطجة الأجهزة الامنية التواصل الإجتماعي فيس بوك المواد المخدرة حدوث مشاجرة

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