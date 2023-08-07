أمين الغرف التجارية: نسعى لتعظيم حجم التبادل التجاري مع الجانب التركي

أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لإتحاد الغرف التجارية، أن الاتحاد يعمل على تعظيم حجم التبادل التجاري مع الجانب النركي، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة حجم الإٍستثمارات التركية في مصر، إضافة إلى الإٍستثمار في المنطقة الإقتصادية لقناة السويس.

وقال علاء عز، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن تركيا ثاني دولة في العالم، تتوافر بها عقود مقاولات، وذلك من أجل الإستثمار في عدد من دول القارة الأفريقية.

القضاء على المعوقات

وتابع الأمين العام لإتحاد الغرف التجارية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعطى تعليمات مهمة بتسهيل إجراءات الإستثمار والقضاء على المعوقات التي كانت موجودة، خاصة في إصدار الرخصة الذهبية.