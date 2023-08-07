عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمين الغرف التجارية: نسعى لتعظيم حجم التبادل التجاري مع الجانب التركي

علاء عز، الأمين العام
علاء عز، الأمين العام لإتحاد الغرف التجارية

أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لإتحاد الغرف التجارية، أن الاتحاد يعمل على تعظيم حجم التبادل التجاري مع الجانب النركي، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة حجم الإٍستثمارات التركية في مصر، إضافة إلى الإٍستثمار في المنطقة الإقتصادية لقناة السويس.

وقال علاء عز، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن تركيا ثاني دولة في العالم، تتوافر بها عقود مقاولات، وذلك من أجل الإستثمار في عدد من دول القارة الأفريقية.

 

القضاء على المعوقات

وتابع الأمين العام لإتحاد الغرف التجارية، أن الرئيس عبدالفتاح  السيسي قد أعطى تعليمات مهمة بتسهيل إجراءات الإستثمار والقضاء على المعوقات التي كانت موجودة، خاصة في إصدار الرخصة الذهبية. 

الغرف التجارية التبادل التجاري الإ ستثمارات التركية مصر القارة الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

كهرباء مصر تحصل على قرض كبير لمواجهة أزمة انقطاع التيار

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

السعودية.. نداء عاجل من وزارة الحج لـ المعتمرين بسبب الحر الشديد

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: لم استطع المقاومة

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن دواء ملوث بدولة عربية

الأعلى للطرق الصوفية يشكر الرئيس السيسي لتوجيهاته بترميم مساجد آل البيت

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: لم استطع المقاومة

أحمد موسى: 10 مليارات جنيه تكلفة تطوير مساجد آل البيت ودور العبادة| فيديو

عاصفة تتسبب في سقوط مراهق من منطاد بالبرازيل.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكون في مطبخك يسبب مرضا خطيرا| احذر

عاصفة تتسبب في سقوط مراهق من منطاد بالبرازيل.. صور

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل شكشوكة السجق الحارة

بتشرب الحجر بكام| هل أثرت أزمة السجائر على أسعار الشيشة ؟

فيديو

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

كلمني و عزمني على العشا.. حقيقة علاقة كريستيانو رونالدو بـ حليمة بولند

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ