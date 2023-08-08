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رئيس التحرير
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محافظات

وكيل الشباب والرياضة بالدقهلية في جولة تفقدية بمركز شباب الزهايرة

صدى البلد

تفقدت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية،  مركز شباب الزهايرة التابع لإدارة شباب السنبلاوين، وتفقدت أرجاء المركز كما تفقدت سيادتها الملعب السباعي للمركز تحت الإنشاء، وصالة الجيم والمكتبة وصالة المركز، وبحث فرص الاستثمار واستغلال المساحات داخل مركز الشباب.

كان في استقبالها اللواء محمد السعيد عضو مجلس النواب، و جاسر خالد مدير إدارة شباب السنبلاوين، و جمال فتحي رئيس مجلس إدارة مركز شباب الزهايرة، وأعضاء مجلس الإدارة، و السعيد ابو المجد المدير التنفيذي للمركز.

وأكدت  وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، علي سرعة الانتهاء من انشاء الملعب ليكون إضافة كبيره للمركز وخدمة الشباب وأعضاء الجمعية العمومية للمركز ومصدر دخل مالي للمركز، يستخدم في تنفيذ الأنشطة والفعاليات والبرامج والمبادرات للنشء والشباب والرواد داخل المركز.

كما بحثت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، فرص الاستثمار داخل المركز، ضرورة العمل علي الاستفادة بكل مساحة موجوده بالمركز من خلال الاستثمار الرياضي وخلق فرص عمل للشباب ووجود مصادر دخل متعددة للمركز لزيادة عدد الأنشطة والفعاليات والبرامج المنفذة ووجود مركز شباب نموذجي ومتنفس للشباب والاستفادة من طاقات الشباب في الرياضة وكل المجالات الأخرى مثل الثقافية والاجتماعية وتأكيدا لمبادرة معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رائد فكرة الاستثمار الرياضي في مصر، من إنشاء حمامات سباحه، وقاعات مناسبات، مما يعود بالنفع المالي علي مراكز الشباب وتوفير فرص عمل للشباب من خلال هده المشاريع.

تأتي هذه الجولة التفقدية للهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة، فى إطار المتابعة المستمرة لهذه الهيئات والوقوف على المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئات الشبابية والرياضية، والعمل على حلها وتحسين أداء منظومة العمل الشبابي على مستوى الإدارات الفرعية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودعم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

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الجمعيه العموميه أعضاء مجلس الادارة جولة تفقدية مجلس الادارة وكيل وزارة الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب وزارة الشباب والرياضة محافظ الدقهلية

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