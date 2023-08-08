بدء أعمال القافلة البيطرية بمركز الحسنة لعلاج الحيوانات

بدأت القافلة البيطرية عملها بمركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ،في إطار بروتكول التعاون المستمر بين مركز الحسنة ومديرية الطب البيطري الإدارة الصحية ومتابعة التطورات أولا بأول لما يحقق المزيد من التقدم والازدهار والارتقاء بالمنظومة الصحية بمركز الحسنة، ولتحقيق أفضل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .



تنظيم عمل القافلة:

وقد استقبل المحاسب سعد بغدادي رئيس مدينة الحسنة ، أطباء القافلة البيطرية، ووضع خطة لتنظيم عمل القافلة لتحقيق أفضل الخدمات ، بحضور محمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة ، والدكتورة مها نبوى من إدارة الطب البيطري بالحسنة ، والدكتورة كاميليا من مديرية الطب البيطرى بالعريش.



وقال رئيس المدينة، ان أعضاء القافلة البيطرية ساعدوا في وضع التعليمات الفنية التخصصية لتربية ورعاية الحيوانات، ووضع برامج التغذية،، بالإضافة إلى برامج للتحصينات، وذلك لتخفيف المعاناة عن الأهالي .

وأضاف، إلى جانب العمل على الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأغنام والماعز التي تنتشر بكثرة في مناطق وسط سيناء، والتي تعتمد على المراعي الطبيعية في عمليات التغذية .

