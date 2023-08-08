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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابنة سعيد صالح: قدمت بلاغا في صانع فيديو تجسيد والدي بالذكاء الاصطناعي

الفنان الراحل سعيد
الفنان الراحل سعيد صالح

حلت المونتيرة هند سعيد صالح، ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، في الذكرى التاسعة لرحيله ضيفة على برنامج "الستات"، و كشفت العديد من التفاصيل عن حياة والدها الفنية و الشخصية.

قالت هند سعيد صالح، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، إن والدتها سمتها بهذا الاسم لحبها الشديد لـ هند رستم، مضيفة أنها قامت بتقديم بلاغ لصانع فيديو والدها بتقنية الذكاء الاصطناعي، و أنها رأت هذا الفيديو بأنه اعتداء على تجسيد فيديو سعيد صالح بواسطة هذه التقنية.

وأضافت، " أنا مشكلتي في التشويه و سمعة الفنان التي تطاله و الافتراء"، مكملة "كل الكلام يزعل و بابا لما كان عايش مكانش ليه في الصعبانيات و كانت راسه مرفوعة في السما دايما"، مضيفة أن سعيد صالح كان شخصا يعترف بأخطائه، ذاكرة أنها شخصية لا تميل للصعبانيات و لم تلجأ لها أبدا بالرغم من عدم ترك والدها شيئا لها.

الفيديوهات هدفها تشويه عادل إمام

وأوضحت، أنه يجب استئذانها في حالة أن أي شخص لجأ لاستدعاء والدها بهذه التقنية، مؤكدة على عدم وجود أي مشاكل بين والدها و الفنان الكبير عادل إمام.

وتابعت، أن سعيد صالح خلال فترة دخوله للسجن كان راضيا و لم يطلب من أحد أن يساعده للخروج منه، خاتمة "الفيديوهات ديه هدفها تشويه عادل إمام".

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