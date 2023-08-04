هند سعيد صالح: والدي كان يعشق المسرح أكثر من السينما

حلت هند سعيد صالح، ضيفة ببرنامج "المصري أفندي" والمذاع عبر قناة المحور، للحديث عن والدها وحياته الشخصية في ذكرى رحيله.

وقالت هند خلال حوارها بالبرنامج،:" والدي كان مبهجا وخفيف الدم في البيت أكثر من الشاشة بكثير، وكان تلقائيا وعلى طبيعته وكوميديان كما هو الحال على الشاشة".

وأضافت هند،:" عمري ما شوفته متوتر الا في المسرح، في العادي عمره ما كان متوتر أو قلق، متابعة:"والدي كان يعشق المسرح أكثر من السينما.. ولم يشغل باله بأجر أو التربع على النجومية".

وأكملت هند سعيد صالح،:" والدي كان يري أن المسرح يضيف للفنان أكثر من السينما لذلك كان شغوفا بالعمل بالمسرح أكثر من السينما".