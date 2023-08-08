أكثر من 900 متسابق.. تفاصيل مهرجان الهجن بمدينة العلمين

قال سلامة ابراهيم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للهجن، إن مدينة العلمين تضم الآن مهرجانا عالميا، كما أنه متعدد الثقافات.

وأضاف سلامة ابراهيم ، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن مهرجان بمدينة العلمين يضم أكثر من 900 متسابق، من كل محافظات مصر، منوها بأن هناك جمهورا من دول الخليج متواجد في العلمين الآن.



واسترسل: لدينا 32 مركز أول في السباق، مشددا على أن سباق الهجن أمر تراثي ويجسد التاريخ العربي الأصيل.

ولفت إلى أن عدد الراغبين في المسابقة كان كبيرا للغاية، ولكننا اكتفينا بمشاركة عشرين فردا من كل عمر.