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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أمريكا.. فيديو لسيدة تفاجأت بخروج رأس كلب من مكان صادم في منزلها

سيدة تفأجات بخروج
سيدة تفأجات بخروج رأس كلب من مكان صادم في منزلها

في واقعة غريبة من نوعها، تفاجأت سيدة من ولاية تينيسي في الولايات المتحدة الأمريكية بخروج رأس كلب من مكان صادم داخل منزلها.  

استيقظت كيندال بريت في الساعة 6:30 صباحا على صوت كلب ينبح داخل منزلها غير الكلب الذي تربيه، وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” اليوم الثلاثاء. 

وقالت الزوجة في مقطع فيديو عبر تطبيق" تيك توك": “وجدت كلبا يخرج رأسه من أرضية الحمام الذي نقوم بإعادة ترميمه كجزء من تجديد المنزل”.

ظهور كلب بمكان صادم 

وأظهر مقطع الفيديو أنه عندما دخلت الفتاة إلى الحمام قلبت الكاميرا، وأظهرت رأس كلب يخرج من حفرة في أرضية الحمام، معلقة: “هذا ليس كلبي! كيف دخلت إلى هنا”. 
 

وطلبت الزوجة المساعدة حيث بقيت بجانب الكلب الذي تم إطلاق سراحه بعد مدة دون الإصابة بإي جروح. 

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سيدة تفأجات بخروج رأس كلب من مكان صادم في منزلها 

 

سيدة تفأجات بخروج رأس كلب من مكان صادم في منزلها 

لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا 

 

 

ولاية تينيسي الولايات المتحدة الامريكية رأس كلب الكلب تيك توك

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