فى دقيقة فقط.. طريقة حجز تذاكر المترو من ماكينات TVM

يعد مترو الانفاق من بين الوسائل الجاذبة للمواطنين حيث أنه الوسيلة الأسهل والأسرع سواء للطلاب أو الموظفين وكافة المواطنين الذي يستخدمون المترو لقضاء مصالحهم.

حجز تذاكر المترو بالدفع الإلكتروني



ويستقبل مترو الانفاق والقطار الكهربائي الخفيف الكثير من المواطنين وعليه توفر وزارة النقل وسائل متنوعة للدفع والاشتراك والحصول علي تذاكر .

ويمكن من خلال ماكينات «TVM» توفير الوقت بدلا من الوقوف فى الطوابير والزحام من خلال استخدام الدفع الإلكتروني بشكل يومي من خلال رحلتهم للذهاب إلى العمل أو الجامعات.

تذاكر ماكينات «TVM» بمحطات المترو



وتوفر وزارة النقل ماكينات «TVM» بمحطات المترو والقطار الكهربائي الخفيف، من أجل الحصول علي تذاكر المترو والقطار السريع عبر الدفع الإلكتروني .

طرق الحصول على التذاكر من ماكينات «TVM»

وهناك خطوات سهلة وبسيطة من أجل الحصول علي تذاكر المترو من خلال ماكينات «TVM» المتواجدة فى محطات المترو ومحطات القطار الكهربائي الخفيف دون الحاجة للذهاب إلى شباك التذاكر.



وبالنسبة لحجز تذاكر المترو عبر ماكينات «TVM» يمكن للمواطن القيام بالخطوات التالية :-

- يتوجه المواطن إلي ماكينات «TVM» المتواجدة في محطة المترو.

- فى هذه الخطوة يتم الضغط علي تأكيد واختيار محطة الوصول

- فى هذه الخطوة يتم اختيار عدد التذاكر المراد الحصول عليها ثم الضغط على زر إجمالي التكلفة.

- يتم سداد تكلفة التذكرة فى خانة الدفع

- واخير يتم سحب تذاكر المترو.



أهمية ماكينات «TVM» فى محطة المترو



تمكن ماكينات «TVM» المواطنين الحصول بشكل سهل وميسر علي تذاكر المترو خاصة فى ظل الإقبال المتزايد على استخدام خطوط المترو، كوسائل نقل جماعية.

طريقة حجز تذاكر القطار الكهربائي الخفيف



ويمكن من خلال ماكينات «TVM» حجز تذاكر القطار الكهربائي الخفيف وذلك عبر الخطوات التالية والتي تتضمن مايلي :-

- أولي خطوات حجز تذكرة من ماكينات «TVM» التوجه نحو الماكينة المتواجدة علي المحطة ثم يتم اختيار المحطة المراد التوجه لها

- يتم الضغط على تأكيد ثم اختيار عدد التذاكر التي يرغب في شرائها.

- وأخيرا يتم يسدد تكلفة التذاكر ثم يتم سحب التذاكر.