بدون مجهود.. أماكن شراء تذاكر القطارات بالكارت الذكي

يسعي العديد من المواطنين إلى اختيار القطارات وركوبها بشكل يومي باعتباره وسيلة موصلات أرخص وأسرع وعليه تتعدد أنظمة الحصول على تذاكر القطارات ولكن يتجه الكثيرون إلى الكارت الذكي .

كل ما تريد معرفته عن بالدفع الكارت الذكي

توفر وزارة النقل إمكانية الدفع عبر الكارت الذكي لحجز تذاكر القطارات لكل الفئات حيث يمكن للمواطن شرائه وحمله واستخدامه فى محطات مترو القطارات المختلفة.



ويمكن للمواطنين دفع قيمة تذاكر القطارات عبر الفيزا والكروت الذكية خاصة بعد إتاحة ماكينات الدفع الإلكتروني، لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة، والتي تكون موجودة في بعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية، ويصل عددهم إلى 54 محطة كمرحلة أولى.

أماكن ماكينات الدفع الإلكتروني بالكروت الذكية

وتتوافر ماكينات الدفع الإلكتروني، لسداد قيمة تذاكر القطارات بمكاتب الحجز الآتية:-

- تتواجد ماكينات الدفع الإلكتروني بالكروت الذكية في محطة القاهرة والجيزة.

- كما تتوافر ماكينات الدفع الإلكتروني لسداد قيمة تذاكر القطارات فى غرب الدلتا بمحطات سيدي جابر والإسكندرية ودمنهور وكفر الدوار وأبو حمص ومرسى مطروح.

- كما تتوافر ماكينات الدفع الإلكتروني فى شرق الدلتا بمحطات الزقازيق ومنيا القمح وأبو حماد والتل الكبير والاسماعيلية والقنطرة.

- ويمكن الدفع بالكارت الذكي فى وسط الدلتا بمحطات طنطا وبنها وقويسنا وبركة السبع وكفر الزيات والمحلة الكبرى وطلخا والمنصورة ودمياط.

-وتتوافر ماكينات الدفع الإلكتروني لسداد قيمة تذاكر القطارات بمحطات بني سويف والواسطي ومغاغة والمنيا وبني مزار وأبو قرقاص وملوي وأسيوط وديروط ومنفلوط والقوصية وطما وطهطا وسوهاج ونجع حمادي ودشنا وفرشوط.

- وتتوافر ايضا الماكينات بمحطات أسوان ودراو وكوم أمبو وكلابشة وسلوا وأدفو والسباعية واسنا وارمنت والأقصر وقوص وقفط وقنا.

الكارت الذكي لمترو الأنفاق



وتوفر وزارة النقل خدماتها للمواطنين بكل سهولة ويسر حيث أنها توفر الكارت الذكي لركوب امحطات المترو ب 25 جنيه كما أنه يمكن استخدامه من خلال شحن الكارت عبر أي شباك تذاكر بمبلغ يبدء من 20 جنيه وصلا ل 400 جنيها.

ويمكن الكارت الذكي صاحبه من استقلال المحطات المختلفة والعبور بدون الوقوف على شباك التذاكر للحصول على تذكرة ويمكن للمواطن الحصول على الكارت الذكي من خلال التوجه لمحطات المترو و بعد شراء الكارت الذكي يتم شحنه من خلال محطات المترو.