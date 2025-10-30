قيادي سوداني: ما يحدث في الفاشر تطهير عرقي وجريمة مروعة ترتكبها ميليشيا الدعم السريع

قال معتز الفحل، الأمين العام السياسي لحزب التحرير الاتحادي الديمقراطي والقيادي بالكتلة الديمقراطية للحرية والتغيير في السودان، إن ما يجري في مدينة الفاشر من تقتيل وتصفية عرقية يمثل جريمة مروعة ترتكبها ميليشيا الدعم السريع بحق المدنيين في دارفور، مؤكدًا أن المجتمع الدولي تأخر كثيرًا في تصنيف هذه الميليشيا كمنظمة إرهابية رغم الدعوات المتكررة لذلك منذ سنوات.



وأضاف في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ما يُبث عبر المنصات الإعلامية التابعة لتلك الميليشيا من ادعاءات بأنها "تفلتات فردية" هو تبرير زائف يخفي مشروعًا ممنهجًا للتطهير العرقي، داعيًا إلى التعامل مع هذه الميليشيا بحسم باعتبارها خطرًا على السودان والمنطقة بأسرها.



وأوضح الفحل أن تخصيص الأمم المتحدة 20 مليون دولار لتقديم المساعدات الإنسانية خطوة إيجابية، لكنها لا تكفي وحدها لمواجهة الكارثة المستمرة في السودان.



وشدد، على أهمية التحرك السياسي والدبلوماسي من المجتمع الدولي ودول الجوار لوقف الحرب ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، مؤكدًا، أن استمرار الدعم والإمداد لهذه الميليشيا سيطيل أمد النزاع ويهدد الأمن الإقليمي، ومشيرًا إلى أن التحرك المصري في هذا الملف يمثل عنصرًا مهمًا للحفاظ على وحدة السودان واستقراره.