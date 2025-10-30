مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة: آن الأوان لاتخاذ الخطوة الأولى نحو السلام في السودان

قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، مارثا أكيا بوبي، إن الوقت حان لاتخاذ الخطوة الأولى نحو سلام دائم للشعب السوداني.

وطالبت بوبي ، خلال جلسة مجلس الأمن الجدولي بشأن السودان ، الأطراف كافة باتخاذ إجراءات فورية لمنع ارتكاب المزيد من العنف والفظائع في السودان، والعودة إلى المفاوضات والسعي لحل مستدام للنزاع.

وأكدت أن الإنهاء الفوري للقتال وبدء حوار مستمر أمران ضروريان لوقف الانحدار المتسارع للسودان نحو التفكك، داعية إلى وقف التدخل الخارجي في النزاع السوداني لأنه يمكن من استمرار الصراع.

وحذرت من عدم وجود مكان آمن للمدنيين في مدينة الفاشر شمال دارفور، مضيفة أن الأمم المتحدة تلقت تقارير عن ارتكاب قوات الدعم السريع فظائع في بلدة "بارا" بشمال كردفان؛ ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 مدنيا خلال الأيام الماضية سواء أثناء القتال أو نتيجة لعمليات الإعدام بما في ذلك إعدام 5 متطوعين من الهلال الأحمر.