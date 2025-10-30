قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بطوخ

الحريق
الحريق
إبراهيم الهواري

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية بالطابق الأخير بطوخ دون خسائر بشرية.
وتبين من المعاينة أن الحريق شب فى الطابق الأخير من منزل سكنى مكون من 6 طوابق وأن النيران اندلعت فى الطابق الأخير.
من ناحية أخرى تمكن الأهالي بدائرة مركز طوخ من إنقاذ أب وأم ورضيعهما، بعد انقلاب سيارتهم الملاكي علي طريق الرشاح بطريق برشوم – مزلقان ذكي بمركز طوخ في محافظة القليوبية، وسقوطها داخل المياه، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، حيث تمكن الأهالي من إنقاذ الطفل الرضيع، ثم من بعده تمكنوا من إخراج الأم من السيارة ورفعها بواسطة ذراع حفار بالمنطقة.
وتمكن رجال الدفاع المدني بالتعاون مع الأهالي بالمنطقة من رفع وانتشال السيارة من المياه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير أمن القليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي وسقوطها في مياه الترعة بطوخ.
انتقلت قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارة إسعاف، حيث نجحت فرق الإنقاذ في انتشال السيارة من المياه وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.
وأظهرت المعاينة الأولية، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، وجارى رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

