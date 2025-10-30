وزير السياحة والآثار: إنجاز المتحف المصري لا يمكن كان هيتم إلا بدعم الرئيس السيسي

قال وزير السياحة والآثار، شريف فتحي: لدي تفاصيل كثيرة وأعلم أن هذا الحدث لا يمكن كان هيتم إلا بتوفير الموارد والقوة لإنجاز هذا العمل بمتابعة الرئيس السيسي.

وأضاف وزير السياحة والآثار، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي ام سي"، على قناة "دي ام سي"، أن أماكنا الأثرية زادت مليون سائح أجنبي في شهر سبتمبر الماضي.

وأشار إلى أن مصر هي قبلة السياحة الثقافية ومنذ أسبوع فزنا بأفضل مقصد سياحي من الناحية الثقافية.

وتابع: تلقى الرئيس السيسي أعلى أنواع التقدير عن اهتمام مصر بالآثار والسياحة والثقافية، منوها أنه من المتوقع زيادة السياحة الثقافية في مصر 3 أضعاف في الفترة المقبلة.