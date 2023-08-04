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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تقضى على الزحام والانتظار فى الطوابير |ماكينات جديدة لحجز تذاكر القطارات

صدى البلد

 

وفرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ماكينات بمحطات القطارات ، لحجز التذاكر وا لدفع ثمن التذكرة بالفيزا وذلك لتوفير الجهد والوقت على الركاب ،كما تقضى على الطوابير والتزاحم خاصة فى الأعياد والمناسبات .

 

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان، كروت الخصم المباشر، الـ Debit Card  ) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى ( ال POS  ) لسداد قيمة التذاكر  بمكاتب حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية بعدد 54 محطة  كمرحلة أولى على أن يتم تشغيلها فى بقية المحطات تباعاً مما يتيح الدفع نقداً أو عن طريق الكروت الذكية.

 
كما تؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك الحجز بالمحطة وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة..

 

إليك أماكن تواجد الماكينات.

 

 

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