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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وصول 15 عربة قطار درجة ثالثة مكيفة جديدة من المجر لميناء الإسكندرية

عربات القطارات
عربات القطارات

اعلن الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل وصول 15 عربة درجة ثالثة مكيفة  جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر، ليصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريده حتى الآن إلى800 عربة (499 عربة تهوية ديناميكية +  301 عربة درجة ثالثة مكيفة ) على أن يتوالى وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد. 

يأتي ذلك في  إطار صفقة ال(1350) عربة سكة حديد جديدة للركاب  وفي إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية و شركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقى عربات الصفقة  مع الاشارة الى ان صفقة ال1350 عربة تتكون من  850 عربة مكيفة ( 500 درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ الهيئة و50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة و180 عربة مكيفة درجة ثانية فاخرة و90 عربة مكيفة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة فاخرة) بالاضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.


وأضاف الوزير أن الصفقة هي إحدى ثـمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناء على توجيهات الرئيس  عبدالفتاح السيسي، لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة لافتاً إلى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعاً الى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

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