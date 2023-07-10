رسائل مهمة لوزير النقل| حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو.. وموعد انتهاء الأتوبيس الترددي

تعمل الحكومة جاهدة لإحداث طفرة لوسائل النقل في كافة المحافظات، لأن وسائل النقل العامة تمثل أهمية كبيرة لعدد غير محدود من المواطنين، ويتردد عليها عدد كبير في ساعات النهار والليل، ومع التطوير انتشرت أخبار عن رفع أسعار تذاكر وسائل النقل عبر مواقع التواصل، وهو ما نفاه وزير النقل.

النقل

لا زيادة في أسعار تذاكر النقل

وأكد وزير النقل الفريق كامل الوزير، أن أسعار وسائل النقل لن تعرف أي زيادة في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن عملية إنجاز محطات الأتوبيس الترددي على الدائري جارية.

وأوضح الوزير ـ أن أسعار الأتوبيس الترددي لم تحدد حتى الآن، لكنه طمأن أن سعر التذكرة سيكون مناسبا للركاب.

وبين الوزير أن طول القطار الكهربائي يبلغ 100 كيلومتر ويصل إلى العاصمة الإدارية، كما يربط المدينة الرياضية العالمية، فيما أوضح أن القطار سيحظى بزيادة كبيرة في عدد الركاب بعد إقبال المواطنين على الإقامة في الشروق وبدر والعاشر.

وأشار وزير النقل إلى أن القطار الكهربائي وسيلة نقل راقية تناسب المواطنين، لافتا إلى أن العمل على تعزيز دور وسائل النقل الجماعي لخدمة الركاب جارٍ، كما قال إن الحكومة تعمل بكامل طاقتها من العاصمة الإدارية في هذه الأيام.

كما كشف الوزير عن إنشاء ممر لوجيستي بين ميناءي العريش وطابا لربط البحر المتوسط وخليج العقبة على البحر الأحمر، وكذلك إنشاء أضخم ميناء محوري على البحر المتوسط.

وقال إن المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة في سيناء هدفها خدمة المواطنين وتنمية سيناء، مضيفا أنه سيتم تنفيذ مناطق صناعية وربط مطار العريش بها، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ خط سكة حديد يمر من الفردان على شرق بورسعيد وبئر العبد والعريش وطابا، كما سيتم إنشاء مناطق زراعية على جانبي طريق (الفردان - بئر العبد).

وأشار إلى أنه سيجري إنشاء ميناء لتصدير منتجات مختلفة إلى أمريكا وأوروبا، مؤكدا أن العائد من ميناء العريش بدأ منذ بداية العمل فيه، وأوضح أنه جرى الاتفاق مع وزراء النقل في العراق والأردن والإمارات والسعودية؛ ليكون خط سكة حديد (طابا -العريش) لخدمة التجارة العربية.

وأكد كامل الوزير أنه لا يوجد تنمية في أي دولة حول العالم دون البداية بالبنية الأساسية من كهرباء واتصالات ومرافق وغيرها، وأشار إلى أنه جرى إنشاء نحو 7 آلاف كيلو متر طرق جديدة خلال 9 سنوات ويجري إنهاء آخر 1200 كيلو متر منها، فضلا عن رفع كفاءة 10 آلاف كيلو متر.

وأكمل أنه جرى توفير كل الخدمات على المحاور والطرق الجديدة لخدمة المسافرين، بعد المطالبة بتوفير الخدمات، مؤكدا أن مصر تتمدد في الاتجاه الغربي لخدمة المشروعات القومية الجديدة، لافتا إلى أن الدلتا الجديدة مشروع واعد لزيادة الرقعة الزراعية لمواكبة زيادة السكان.

وأوضح كامل الوزير أن إنشاء الطرق أو أي مشروعات جديدة يجري وفق دراسات تعدها وزارات متخصصة ومراكز أبحاث دقيقة ومن ثم تكون الموافقة الأخيرة من رئيس الجمهورية، وفيما يتعلق بتجارة "الترانزيت"، أكد وزير النقل أن التقارير الدولية أشادت بما تتخذه مصر لإدخال عملة صعبة من تجارة الترانزيت.

وزير النقل

الأتوبيس الترددي يعمل في هذا الموعد

يذكر أن الدولة تبذل جهودا كبيرة للارتقاء بمنظومة النقل، حيث ينتظر المصريون الفترة المقبلة افتتاح مشروع الأتوبيس الترددي على الدائري والذي سيوفر وسيلة مواصلات آمنة وسريعة للمواطنين.

وتدخل مصر عصر الأتوبيسات الكهربائية الذكية بقوة من خلال تنفيذ منظومة الأتوبيس الكهربائي الترددى BRT، الذى يعمل لأول مرة في مصر، وسيتم تشغيله على الطريق الدائري بطول 110 كيلومترات، بالإضافة إلى تشغيل الأتوبيسات الكهربائية داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

ويعمل الأتوبيس BRT بالطاقة الكهربائية للحفاظ على البيئة، حيث تعاقدت وزارة النقل من خلال شركة سوبر جيت ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربي التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي، بتصنيع وشراء 100 حافلة كهرباء إنتاج محلى وذلك للعمل في مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري بقيمة 800 مليون جنيه.

من المقرر أن يتم تشغيل وإتاحة الأتوبيس الترددي الجديد، على الطريق الدائري، أمام جمهورالركاب خلال العام الجاري 2024، بعد تطوير الطريق، حيث يتم تنفيذ 49 محطة مرتبطة بمواقف سيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائري.

حيث سيتم تشغيل الـ 100 أوتوبيس BRT في المرحلة الأولى على الطريق الدائري الذى يسع 70 راكبا ومكيف الهواء ويحتوى على واي فاى وUSB وكذلك شاشات داخلية ومقاعد مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة والأطفال.

ويعد مشروع BRT أحد الشرايين الرئيسية الجاري تنفيذها لربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى (القطار السريع - LRT - المونوريل - المترو) لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتسهيل انتقال العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمقر عملهم.

ويستهدف الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق وسيتم ربطه بمواقف نموذجية أسفل الطريق الدائري للقادمين من المحافظات الى القاهرة الكبرى والعكس.

وكان كشف المهندس سيد متولي، رئيس قطاع النقل البري، عن تفاصيل تذاكر الأتوبيس الترددي المقرر تشغيله على الطريق الدائري مع بداية السنة الجديدة.

وقال: “سعر تذكرته سيكون قريبا من سعر الميكروباص ولم يحسم بعد، ولن يكون هناك سعر ثابت، بل سيكون هناك نوعان من التذاكر لشرائح الركاب المختلفة حسب طول المسافة، الأولى التذكرة الثابتة، والثانية التذكرة المرنة وستكونا مرتبطة بعدد المحطات، لأن التكلفة ستكون بالكيلو”.

ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطن منذ لحظة خروجه من المنزل وحتى العودة إليه، وتقديم جميع الخدمات اليومية بكفاءة وفاعلية، ونظرا لكون عملية الانتقال من مكان إلى آخر تعد من الخدمات الهامة.