عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

رسائل مهمة لوزير النقل| حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو.. وموعد انتهاء الأتوبيس الترددي

رد وزير النقل بشأن
رد وزير النقل بشأن رفع أسعار تذاكر النقل العام

تعمل الحكومة جاهدة لإحداث طفرة لوسائل النقل في كافة المحافظات، لأن وسائل النقل العامة تمثل أهمية كبيرة لعدد غير محدود من المواطنين، ويتردد عليها عدد كبير في ساعات النهار والليل، ومع التطوير انتشرت أخبار عن رفع أسعار تذاكر وسائل النقل عبر مواقع التواصل، وهو ما نفاه وزير النقل.

النقل 

لا زيادة في أسعار تذاكر النقل

وأكد وزير النقل الفريق كامل الوزير، أن أسعار وسائل النقل لن تعرف أي زيادة في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن عملية إنجاز محطات الأتوبيس الترددي على الدائري جارية.

وأوضح الوزير ـ أن أسعار الأتوبيس الترددي لم تحدد حتى الآن، لكنه طمأن أن سعر التذكرة سيكون مناسبا للركاب.

وبين الوزير أن طول القطار الكهربائي يبلغ 100 كيلومتر ويصل إلى العاصمة الإدارية، كما يربط المدينة الرياضية العالمية، فيما أوضح أن القطار سيحظى بزيادة كبيرة في عدد الركاب بعد إقبال المواطنين على الإقامة في الشروق وبدر والعاشر.

وأشار وزير النقل إلى أن القطار الكهربائي وسيلة نقل راقية تناسب المواطنين، لافتا إلى أن العمل على تعزيز دور وسائل النقل الجماعي لخدمة الركاب جارٍ، كما قال إن الحكومة تعمل بكامل طاقتها من العاصمة الإدارية في هذه الأيام.

كما كشف الوزير عن إنشاء ممر لوجيستي بين ميناءي العريش وطابا لربط البحر المتوسط وخليج العقبة على البحر الأحمر، وكذلك إنشاء أضخم ميناء محوري على البحر المتوسط.

txt

زملكاوي وبشجع الأهلي| كامل الوزير يتحدث عن ميوله الكروية.. ويكشف حقيقة زيادة أسعار المواصلات

txt

كامل الوزير: إنفاق 2 تريليون جنيه على قطاع النقل خلال 9 سنوان أمر منطقي

وقال إن المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة في سيناء هدفها خدمة المواطنين وتنمية سيناء، مضيفا أنه سيتم تنفيذ مناطق صناعية وربط مطار العريش بها، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ خط سكة حديد يمر من الفردان على شرق بورسعيد وبئر العبد والعريش وطابا، كما سيتم إنشاء مناطق زراعية على جانبي طريق (الفردان - بئر العبد).

وأشار إلى أنه سيجري إنشاء ميناء لتصدير منتجات مختلفة إلى أمريكا وأوروبا، مؤكدا أن العائد من ميناء العريش بدأ منذ بداية العمل فيه، وأوضح أنه جرى الاتفاق مع وزراء النقل في العراق والأردن والإمارات والسعودية؛ ليكون خط سكة حديد (طابا -العريش) لخدمة التجارة العربية.

وأكد كامل الوزير أنه لا يوجد تنمية في أي دولة حول العالم دون البداية بالبنية الأساسية من كهرباء واتصالات ومرافق وغيرها، وأشار إلى أنه جرى إنشاء نحو 7 آلاف كيلو متر طرق جديدة خلال 9 سنوات ويجري إنهاء آخر 1200 كيلو متر منها، فضلا عن رفع كفاءة 10 آلاف كيلو متر.

وأكمل أنه جرى توفير كل الخدمات على المحاور والطرق الجديدة لخدمة المسافرين، بعد المطالبة بتوفير الخدمات، مؤكدا أن مصر تتمدد في الاتجاه الغربي لخدمة المشروعات القومية الجديدة، لافتا إلى أن الدلتا الجديدة مشروع واعد لزيادة الرقعة الزراعية لمواكبة زيادة السكان.

وأوضح كامل الوزير أن إنشاء الطرق أو أي مشروعات جديدة يجري وفق دراسات تعدها وزارات متخصصة ومراكز أبحاث دقيقة ومن ثم تكون الموافقة الأخيرة من رئيس الجمهورية، وفيما يتعلق بتجارة "الترانزيت"، أكد وزير النقل أن التقارير الدولية أشادت بما تتخذه مصر لإدخال عملة صعبة من تجارة الترانزيت.

وزير النقل 

الأتوبيس الترددي يعمل في هذا الموعد

يذكر أن الدولة تبذل جهودا كبيرة للارتقاء بمنظومة النقل، حيث ينتظر المصريون الفترة المقبلة افتتاح مشروع الأتوبيس الترددي على الدائري والذي سيوفر وسيلة مواصلات آمنة وسريعة للمواطنين.

وتدخل مصر عصر الأتوبيسات الكهربائية الذكية بقوة من خلال تنفيذ منظومة الأتوبيس الكهربائي الترددى BRT، الذى يعمل لأول مرة في مصر، وسيتم تشغيله على الطريق الدائري بطول 110 كيلومترات، بالإضافة إلى تشغيل الأتوبيسات الكهربائية داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

ويعمل الأتوبيس BRT بالطاقة الكهربائية للحفاظ على البيئة، حيث تعاقدت وزارة النقل من خلال شركة سوبر جيت ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربي التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي، بتصنيع وشراء 100 حافلة كهرباء إنتاج محلى وذلك للعمل في مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري بقيمة 800 مليون جنيه.

من المقرر أن يتم تشغيل وإتاحة الأتوبيس الترددي الجديد، على الطريق الدائري، أمام جمهورالركاب خلال العام الجاري 2024، بعد تطوير الطريق، حيث يتم تنفيذ 49 محطة مرتبطة بمواقف سيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائري.

حيث سيتم تشغيل الـ 100 أوتوبيس BRT في المرحلة الأولى على الطريق الدائري الذى يسع 70 راكبا ومكيف الهواء ويحتوى على واي فاى وUSB وكذلك شاشات داخلية ومقاعد مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة والأطفال.

txt

قريبًا على الدائري| الأتوبيس الترددي يعمل في هذا الموعد.. والميكروباص ممنوع

txt

لتنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي الذكي.. غلق نفق طريق الواحات

ويعد مشروع BRT أحد الشرايين الرئيسية الجاري تنفيذها لربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى (القطار السريع - LRT - المونوريل - المترو) لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتسهيل انتقال العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمقر عملهم.

ويستهدف الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق وسيتم ربطه بمواقف نموذجية أسفل الطريق الدائري للقادمين من المحافظات الى القاهرة الكبرى والعكس.

وكان كشف المهندس سيد متولي، رئيس قطاع النقل البري، عن تفاصيل تذاكر الأتوبيس الترددي المقرر تشغيله على الطريق الدائري مع بداية السنة الجديدة.

وقال: “سعر تذكرته سيكون قريبا من سعر الميكروباص ولم يحسم بعد، ولن يكون هناك سعر ثابت، بل سيكون هناك نوعان من التذاكر لشرائح الركاب المختلفة حسب طول المسافة، الأولى التذكرة الثابتة، والثانية التذكرة المرنة وستكونا مرتبطة بعدد المحطات، لأن التكلفة ستكون بالكيلو”.

ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطن منذ لحظة خروجه من المنزل وحتى العودة إليه، وتقديم جميع الخدمات اليومية بكفاءة وفاعلية، ونظرا لكون عملية الانتقال من مكان إلى آخر تعد من الخدمات الهامة.

الاتوبيس الترددي
النقل وسائل النقل أسعار تذاكر النقل أسعار وسائل النقل الأتوبيس الترددي تذاكر الأتوبيس الترددي وزير النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموت يفجع مصطفى قمر

زملكاوي وبشجع الأهلي| كامل الوزير يتحدث عن ميوله الكروية.. ويكشف حقيقة زيادة أسعار المواصلات

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

هل يجوز قراءة الفاتحة فقط في الصلاة دون سورة بعدها؟.. الإفتاء تجيب

داخل على 1800 جنيه فقط.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

صدمة لعشاق برشلونة| وفاة لويس سواريز أسطورة البلوجرانا .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

حدث ليلا.. تصريح عاجل من وزير النقل بشأن زيادة أسعار تذاكر المترو.. الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور رسميا

وزير النقل يكشف عن "تجارة" ستحقق دخلا أكثر من السياحة.. تفاصيل

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو أو القطارات ..وزير النقل يجيب

وزير النقل: وصول 15 عربة قطار مكيفة من المجر إلى ميناء الإسكندرية

ترشيحاتنا

الأرصاد تزف بشرى للمصيفين | وتعلن موعد استقرار الأمواج في المتوسط

حسني عبد اللطيف يبدأ مهام منصبه رئيسًا لـ مجلس القضاء الأعلى

للموظفين .. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه حال ارتكاب هذا الفعل

خاص.. الأهلي يكمل آخر خطوات صفقة انتقال إمام عاشور اليوم

بسبب الأهلي | شقيق إمام عاشور يثير الجدل بـ فيديو عن الزمالك

الكيف يحول محامي لمجرم.. تفاصيل صادمة لقتل "الأفوكاتو" عاطلا بسبب المخدرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة قطب تكشف طرق انتعاش العلاقة الزوجية بعد سن الخمسين

فوتوشوب.. ناقد موضة يهاجم أصالة بسبب فستانها في المغرب

بإطلالة جريئة| نيكول سابا تثير الجدل في حمام السباحة

لو شوفتي المنظر ده ماتاكلهاش.. طبيبة تنشر صورا لصدور الدجاج مريضة بالضمور

فيديو

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ