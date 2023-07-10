هنلبس فانلة الزمالك بمدرجات الأهلي.. كامل الوزير يفاجئ أحمد موسى على الهواء

اقترح الفريق كامل الوزير وزير النقل، على الإعلامي أحمد موسى، مشاهدة مباراة القمة من الاستاد، والجلوس في مدرجات النادي الأهلي معا، قائلا: «عشان خاطرك هنقعد في مدرجات الأهلي.. بس هنلبس فانلة الزمالك».

وتابع الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، قائلا:«والله العظيم أنا لوكنت رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لكنت أخذت المجلس كله وروحت النادي الأهلي عشان نقدم التهنئة بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا، هي دي الروح اللى لازم تكون موجودة في مصر».

وأشار كامل الوزير، إلى أن الروح الرياضية هي الأهم، مشددا على أهمية أن تسود هذه الروح الملاعب والأندية المصرية.