وزير النقل: برج إشارات السكة الحديد الرئيسي بمحطة أبوصوير يدخل الخدمة

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل دخول برج الإشارات الرئيسي أبوصوير بطول 10 كم ودخول 1 مزلقانات ، 23 موتور تحويله ، 31 سيمافور ضوئي ،و 41 دائرة تراك وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خطى بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد – الزقازيق / أبو كبير بطول 214كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة سيمنزموبيلتى العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety Integrity Level - 4) معدل امان المستوي الرابع (وهذا أعلي معدل أمان في العالم).

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (21 برج رئيسي و 19 برج ثانوي و 84 مزلقان). مضيفا أن سيمنز موبيلتي شركة رائدة عالميا فى مجال البنية التحتية للسكك الحديدية و شريك وثيق لسكك حديد مصر لأكثر من 60 ستين عاما.

وأشار وزير النقل إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى القديم) بآخر إلكتروني حديث ، وزيادة عدد الرحلات في اليوم ، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات ، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي إشارة في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة

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