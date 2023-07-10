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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. تصريح عاجل من وزير النقل بشأن زيادة أسعار تذاكر المترو.. الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور رسميا

حدث ليلا
حدث ليلا

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو أو القطارات، والأهلي يتعاقد مع إمام عاشور، وبيان مهم من سلطة الطيران المدني بالسودان بشأن حركة الرحلات.

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو أو القطارات ..وزير النقل يجيب

وضمن ما حدث ليلا، أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن سعر تذكرة الأتوبيس الترددي سيكون تنافسيا، ولن يزيد عما كان يتحمله المواطن خلال استقلاله الميكروباصات، موضحا أنه لم يتم تحديد سعر الأتوبيس الترددي إلى الآن، ويتم دراسة الموقف.

 

ارتفاع الأمواج يصل لـ3.5 متر.. الأرصاد: استمرار الاضطراب في حركة الملاحة البحرية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الاثنين 10 يوليو 2023، وتوقعت أن يسود طقس حار رطب على شمال البلاد شديد الحرارة،ضمن ما حدث ليلا.

 

كامل الوزير لـ أحمد موسى: تعالى نروح ماتش القمة بـ تي شيرت الزمالك

تحدث الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن مباراة القمة المقبلة بين فريقي الأهلي والزمالك بالدوري المصري، قائلا: «عايزين الأيام الحلوة بين الناديين ترجع تاني، زي أيام حسن حلمي وصالح سليم».

رسميا.. الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور

وضمن ما حدث ليلا ، أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب إمام عاشور نجم الزمالك السابق. وكتب ربيع عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "رسميا الاهلي يتعاقد مع امام عاشور و الاعلان بعد مباراة الزمالك.

 

زلزال بقوة 5.1 على مقياس ريختر يضرب دولة جديدة

كشفت وسائل إعلام دولية، اليوم الاثنين، عن وقوع زلزال بقوة 5.1 على مقياس ريختر في ايسلندا، دون وقوع أضرار.

 

بيان مهم من سلطة الطيران المدني بالسودان بشأن حركة الرحلات

وضمن ما حدث ليلا ، أعلنت سلطة الطيران المدني السودانية، اليوم الاثنين، تمديد إغلاق المجال الجوي حتى 31 يوليو الجاري.

 

تطور خطير.. غواصة نووية أمريكية تقترب من كوريا الشمالية

نددت كوريا الشمالية بما وصفته بأنه سعي الولايات المتحدة لجلب غواصة صواريخ باليستية تعمل بالطاقة النووية إلى مياه قريبة من شبه الجزيرة الكورية.

حدث ليلا اسعار تذاكر المترو وزير النقل امام عاشور الأرصاد

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