حدث ليلا.. تصريح عاجل من وزير النقل بشأن زيادة أسعار تذاكر المترو.. الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور رسميا

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو أو القطارات، والأهلي يتعاقد مع إمام عاشور، وبيان مهم من سلطة الطيران المدني بالسودان بشأن حركة الرحلات.

وضمن ما حدث ليلا، أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن سعر تذكرة الأتوبيس الترددي سيكون تنافسيا، ولن يزيد عما كان يتحمله المواطن خلال استقلاله الميكروباصات، موضحا أنه لم يتم تحديد سعر الأتوبيس الترددي إلى الآن، ويتم دراسة الموقف.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الاثنين 10 يوليو 2023، وتوقعت أن يسود طقس حار رطب على شمال البلاد شديد الحرارة،ضمن ما حدث ليلا.

تحدث الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن مباراة القمة المقبلة بين فريقي الأهلي والزمالك بالدوري المصري، قائلا: «عايزين الأيام الحلوة بين الناديين ترجع تاني، زي أيام حسن حلمي وصالح سليم».

وضمن ما حدث ليلا ، أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب إمام عاشور نجم الزمالك السابق. وكتب ربيع عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "رسميا الاهلي يتعاقد مع امام عاشور و الاعلان بعد مباراة الزمالك.

كشفت وسائل إعلام دولية، اليوم الاثنين، عن وقوع زلزال بقوة 5.1 على مقياس ريختر في ايسلندا، دون وقوع أضرار.

وضمن ما حدث ليلا ، أعلنت سلطة الطيران المدني السودانية، اليوم الاثنين، تمديد إغلاق المجال الجوي حتى 31 يوليو الجاري.

نددت كوريا الشمالية بما وصفته بأنه سعي الولايات المتحدة لجلب غواصة صواريخ باليستية تعمل بالطاقة النووية إلى مياه قريبة من شبه الجزيرة الكورية.