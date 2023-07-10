عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو أو القطارات ..وزير النقل يجيب

صدى البلد

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن سعر تذكرة الأتوبيس الترددي سيكون تنافسيا، ولن يزيد عما كان يتحمله المواطن خلال استقلاله الميكروباصات، موضحا أنه لم يتم تحديد سعر الأتوبيس الترددي إلى الآن، ويتم دراسة الموقف.

ونفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي " والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" ما تردد عن زيادة بأسعار تذاكر المترو أو القطارات".

ونوه إلي أنه توجه اليوم إلى العريش بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوضيح المشروعات القومية الجاري إنشاؤها وأن نزع الملكية يكون للنفع العام وخدمة المواطنين.

أحمد موسى اسعار تذاكر المترو أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي الفريق كامل الوزير وزير النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

مفاجأة حول خلاف كهربا مع الأهلي

إمام عاشور أهلاوي.. الغندور يكشف تفاصيل ساعات الحسم في الصفقة المدوية

بفرمان كولر.. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن ديانج

أول تعليق من نادي الزمالك على قرار المحكمة بعزل مرتضى منصور

خطفها من الأهلي.. تفاصيل صفقة الزمالك السوبر برعاية مرتضى منصور

غلق صفحة رئاسة نادي الزمالك| المحكمة تعزل مرتضى منصور نهائيا.. و"الرياضة" تجهز البديل

كواليس خطف الأهلي الصفقة السوبر من الزمالك .. بالأرقام

ترشيحاتنا

علاج الكسل عن عبادة الليل والفجر.. بـ 3 خطوات ودعاء يغفل عنهم

ميدو يكشف عن حارس مستقبل مصر

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. إحالة المتهم في حادث دهس القاهرة الجديدة للمحكمة الجنائية العاجلة

بيان عاجل من السفارة الأمريكية في السعودية بشأن التأشيرات

وزيرة الثقافة تكلف عمرو البسيوني للقيام بأعمال رئيس هيئة قصور الثقافة

تطور خطير.. غواصة نووية أمريكية تقترب من كوريا الشمالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برشاقة لافتة| سارة سلامة تثير الجدل في الجيم

اعشاب خارقه تساعد على ضبط السكر فى الدم

صدمة كبيرة للزمالك| تفاصيل صفقة الموسم للأهلي.. الإعلان في هذا الوقت

من الجيم.. دعاء حكم تثير الجدل بأنوثتها الطاغية| شاهد

فيديو

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ