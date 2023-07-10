حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو أو القطارات ..وزير النقل يجيب

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن سعر تذكرة الأتوبيس الترددي سيكون تنافسيا، ولن يزيد عما كان يتحمله المواطن خلال استقلاله الميكروباصات، موضحا أنه لم يتم تحديد سعر الأتوبيس الترددي إلى الآن، ويتم دراسة الموقف.

ونفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي " والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" ما تردد عن زيادة بأسعار تذاكر المترو أو القطارات".

ونوه إلي أنه توجه اليوم إلى العريش بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوضيح المشروعات القومية الجاري إنشاؤها وأن نزع الملكية يكون للنفع العام وخدمة المواطنين.