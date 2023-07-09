كامل الوزير: تكلفة ميناء العريش تقترب من 5 مليارات جنيه

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن تكلفة ميناء العريش تقترب من 5 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه أبلغ أهالي العريش بكل توجيهات الرئيس الرئيس السيسي بأنهم سيحصلوا على التعويضات التي ترضيهم من أعمال التنمية التي تجرى في العريش بشأن الموانئ والسكة الحديد.

وكشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد، أنه توجه اليوم إلى العريش بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوضيح المشروعات القومية الجاري إنشاؤها وأن نزع الملكية يكون للنفع العام وخدمة المواطنين.

وأردف أن هناك مطالبات واقعية منطقية لأهالي العريش وأبدوا ارتياحهم من اللقاء وأعربوا عن أملهم لو تم تقديمه، لافتا إلى أن أهالي العريش اعترضوا على لفظ تعويض اجتماعي واقترح عليهم تحويله لبدل سكن يشمل قيمة الأرض والمبنى التي يتم نزعها.