اعترض على طريقة جلوسها.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة شاب وفتاة داخل المترو
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. عقوبات رادعة للمتورطين في الإخلال بامتحانات الثانوية 2026
دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب .. انتهز وقت الإجابة
حسام حسن يراقب 6 لاعبين استعدادا لضمهم لمنتخب مصر
بأمر ترامب.. "جيرالد فورد" تكسر الرقم القياسي لأطول مهمة عسكرية وموجة استقالات تضرب الطاقم
دينا الشربيني تتمنى إعادة مشهد وحيد في حياتها.. ما القصة؟
600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
حزب الله يستعد لحرب محتملة مع إسرائيل تحت إشراف ضباط إيرانيين
فتاوى| هل يجوز تأخير الإفطار وترك السحور لكسر الشهوة؟.. هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عن زوجتى التي تعمل؟
الحكومة: خريطة صناعية متكاملة للفرص الاستثمارية وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
تحقيقات وملفات

تحرك في 5 محافظات.. وزيرة التنمية المحلية توجه بتلافي ملاحظات الإنارة والتشجير وإزالة الإشغالات بمسار العائلة المقدسة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

تابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتور منال عوض ، نتائج المرور الميداني على مسار العائلة المقدسة في 5 محافظات..

جولات ميدانية على مسار العائلة المقدسة 

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، تقريراً اليوم من قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء حول المرور الميدانى لفرق القطاع علي نقاط مسار العائلة المقدسة بعدد من المحافظات وذلك بالتنسيق مع قطاعي الإدارة الاستراتيجية والتعاون الدولي بالوزارة.

وأوضح التقرير أن لجنة من القطاع تابعت أعمال صيانة نقاط مسار العائلة المقدسة فى بعض المحافظات هي ( أسيوط- البحيرة- المنيا ) ورصدت اللجنة خلال الزيارة عدد من الملاحظات فيما يخص قطاعات (الإنارة والتشجير ورفع المخلفات ).

توجيهات وزيرة التنمية المحلية والبيئة 

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بالاستمرار فى المرور الميدانى من قطاع التفتيش على باقى نقاط المسار بالمحافظات لرصد أى ملاحظات وسرعة تلافيها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للمحافظات والجهات المعنية .

وأشارت د.منال عوض إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والبيئة و الوزارات والجهات المعنية بما يسهم فى إبراز القيمة التاريخية والدينية لمسار العائلة المقدسة وتحقيق الاستفادة السياحية والاقتصادية للمحافظات التى يمر بها مسار العائلة المقدسة .

وفى السياق ذاته قامت اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية والبيئة ووزارة السياحة والآثار بزيارات ميدانية تفقدية لمحافظتي شمال سيناء وبورسعيد والتي ضمت قيادات قطاعات التعاون الدولي والإدارة الاستراتيجية والمحميات الطبيعية من الوزارة للوقوف على الموقف التنفيذي الحالى لنقاط المسار وتذليل أى عقبات تحول دون استكمال أعمال التطوير بهما ، وذلك فى إطار خطة الدولة لتنشيط السياحة الدينية .

وقد رصدت اللجنة خلال مرورها الميداني عدداً من الملاحظات الفنية والميدانية التي تتعلق بملفات حيوية شملت كفاءة منظومة الإنارة العامة، وتكثيف أعمال التشجير وتنسيق المواقع، فضلاً عن سرعة رفع المخلفات والإشغالات في المحيط المباشر لنقاط المسار، حيث تم التعامل الفوري مع كافة الملاحظات المرصودة ومعالجتها في حينها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المحلية، مع التأكيد على استمرار التنسيق الدائم مع اللجان الفرعية بالمحافظات لتلافي أي مستجدات أو معوقات طارئة، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لكافة المواقع التاريخية المدرجة بالمسار.

و أكدت الدكتورة منال عوض ، أهمية استمرار جولات المتابعة من قطاع التفتيش والرقابة وقطاعات التعاون الدولي والإدارة الاستراتيجية تباعاً لتشمل كافة المحافظات التي تضم نقاط المسار، وصولاً لتغطية كافة النقاط على مستوى الجمهورية، كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة رفع تقارير دورية حول معدلات الإنجاز ومستوى الصيانة، مشددة على أن هذا المشروع يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية لما له من أبعاد سياحية وتاريخية واقتصادية تتطلب أعلى مستويات الجاهزية والاستدامة في الأداء الميداني.

