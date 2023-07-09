إنشاء 500 كيلومتر خطوط سكك حديدية في سيناء .. كامل الوزير يوضح

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيتم إنشاء 500 كيلو خطوط سكك حديدية في سيناء في إطار خطة التنمية الجارية هناك.

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه توجه اليوم إلى العريش بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوضيح المشروعات القومية الجاري إنشاؤها وأن نزع الملكية يكون للنفع العام وخدمة المواطنين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لن يضار أي مواطن في العريش من مشروعات التطوير، مؤكدا أنه تم إنشاء أضخم ميناء محوري في العريش.

وأردف أن هناك مطالبات واقعية منطقية لأهالي العريش وأبدوا ارتياحهم من اللقاء وأعربوا عن أملهم لو تم تقديمه، لافتا إلى أن أهالي العريش اعترضوا على لفظ تعويض اجتماعي واقترح عليهم تحويله لبدل سكن يشمل قيمة الأرض والمبنى التي يتم نزعها.

واختتم حديثه مؤكدا أن الرئيس السيسي أمر بعدم ظلم أهالي العريش وتحقيق مطالبهم لأنهم تحملوا كثيرًا، ولا مانع من إرضائهم حتى لو تطلب ذلك تقديم 100 مليون جنيه زيادة.