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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ارتفاع الأمواج يصل لـ3.5 متر.. الأرصاد تحذر المصطافين من اضطراب الملاحة البحرية

صدى البلد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الاثنين 10 يوليو 2023، وتوقعت أن يسود طقس حار رطب على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد استمرار الاضطراب فى حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط على شواطئ (مطروح- الضبعة- العلمين-الإسكندرية- بلطيم- دمياط)، ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج ما بين (2.5: 3.5) متر.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تنشط الرياح على فترات متقطعة، على الأنحاء كافة.

وتوقعت الأرصاد درجة الحرارة  العظمى المتوقعة، اليوم الاثنين، على القاهرة الكبرى 35  درجة مئوية بينما درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، كما يجب على المصطافين توخى الحيطة والحذر.

وعن تفاصيل تقس اليوم الاثنين، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 2.5 إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 35 25
العاصمة الادارية 35 24
6 أكتوبر 36 24
بنها 35 24
دمنهور 35 23
وادى النطرون 36 23
كفر الشيخ 34 24
المنصورة 35 25
الزقازيق 36 24
شبين الكوم 35 25
طنطا 34 24
دمياط 32 24
بورسعيد 32 25
السويس 35 23
العريش 32 24
رفح 32 25
رأس سدر 35 24
نخل 36 20
كاترين 34 17
الطور 34 26
طابا 35 25
شرم الشيخ 39 29
الاسكندرية 30 23
العلمين الجديدة 29 23
مطروح 30 24
السلوم 32 20 

الأرصاد هيئة الأرصاد المصطافين حركة الملاحة البحرية استمرار الاضطراب

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